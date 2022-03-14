Британский актёр Бенедикт Камбербэтч заявил в интервью Sky News, что надеется принять участие в государственной программе Home for Ukraine, в рамках которой предлагается помощь украинским беженцам в размещении, сообщает агентство Reuters. Он добавил, что нужно делать всё возможное, чтобы помочь беженцам предоставить жильё и выразил надежду, что он сможет приютить кого-то к себе.

Какой хороший человек Камбербэтч! И ведь актор какой хороший!

Ведь "выразил надежду, что сможет кого-то приютить".

В 2014-м году совсем нехороший человек журналист Анатолий Баранов, которому всякий настоящий патриот Украины должен проломить голову молотком (а всякий патриот Донбасса просто плюнуть в его поганую харю предателя и лжеца), приютил некоторых беженцев из ЛНР у себя в доме в Крыму. Не "выразил надежду", а просто пригласил пожить годик. И даже не дал об этом интервью, и не созвал пресс-конференцию.

И все же какой хороший человек Камбербетч!

По данным ООН на Украине уже погшибло более 500 гражданских! Среди которых числятся и комбатанты - десятки тысяч гражданских, которым Зеленский выдал автоматы, чтобы они убивали российских веоенных. Хотя среди погибших были, конечно, и мирные женщины, и старушки. И с Украины выехало уже более 2,7 миллиона человек, которым сейчас помогает вся Европа. Ну или "выражает надежду".

На Донбассе, по данным той же ООН погибло более 14 тысяч человек. Естественно, вперемешку комбатанты и настоящие совсем гражданские. В 28 раз больше, чем на Украине!

Согласно заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек. Сопроставимая цифра с числом беженцев в Европе. Но это всего из двух областей Украины, а не со всей страны. Правда, и причина была в 28 раз более веской...

И где всеобщий плач? Где "выражение надежды", что могут приютить кого-нибудь?

Владимир Зеленский, тоже очень хороший человек, поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян...

А.Б.