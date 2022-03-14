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Московский листок

Война войной, а прекрасное по расписанию

Опубликовано 14.03.2022 автором в разделе комментариев 1

культура музыка
Война войной, а прекрасное по расписанию

Война войной, а прекрасное по расписанию.  Вчера  мы  пошли  в театр им. Покровского  (он же Камерная сцена Большого театра)   на удивительную премьеру      -     режиссёр Александр Хухлин блестяще дебютировал в музыкальной режиссуре, поставив  великолепную оперу-буффу Антонио Сальери  "Фальстаф, или три шутки".

Много вы слышали музыки Сальери? Самый недооценённый композитор из блестящих итальянцев, оболганный при жизни и демонизированный после смерти, волею злой молвы ставший именем нарицательным для обозначения завистливой посредственности     -     на самом деле композитор первого ряда, стоящий рядом с Моцартом и Россини, не уступающий ни первому, ни второму в музыкальном волшебстве, мелодизме и полифонической безбрежности.  Реальный Сальери, как свидетельствуют современники, был большим человеколюбцем  (в отличие, кстати,  от задаваки-Моцарта),  помогал неимущим,  был любим и почитаем современниками и учениками.   А сегодня спроси кого-нибудь о Фальстафе   -  Верди сразу назовут, а про Сальери забудут.
 
Мы остались в таком восторге от "Фальстафа.....", что сегодня старший ребёнок пошёл слушать другой состав, сказав, что всю жизнь мечтал сопоставить "отравителя" с "отравленным".   Уморительно смешная музыкальная комедия положений, поставленная на грани фола  (по-хорошему, надо было бы не 18+ ставить, а 21+,  настолько   эротически пикантная постановка)    -   хрустальная музыка, звучащая настолько современно, что диву даёшься.  Сальери, кстати, не стесняется обильно цитировать своего великого друга    -  прямые цитаты из "Волшебной флейты"  помещены в ткань "Фальстафа..." явно в порядке ехидного троллинга,  а многие фальстафовские музыкальные фразы  мы легко узнаём в операх Россини, написанных через несколько десятилетий после  первой постановки "Фальстафа" в Вене. 

Шекспировские "Виндзорские насмешницы", положенные в основу либретто "Фальстафа",  усилиями режиссёра и дирижёра превращаются  из вечной классической комедии положений с переодеваниями, перевоплощениями и розыгрышами  в  гротесковую  "Здравствуйте, я ваша тётя!" конца 18 столетия.  И пусть вас не смущает догола раздетый Фальстаф в финале   -   в отличие от других нашумевших постановок Большого, эта не смутит вас голой задницей, можно даже детишек приводить:).

Нам повезло   -  мы услышали лучший состав:  великолепен Фальстаф Бориса Жукова с его густым, насыщенным баритоном, безупречны миссис Форд Александры Наношкиной и миссис Слендер Анны Семенюк,  ну а мистер Форд Валерия Макарова, тенора нереальной, ренессансной красоты и искромётного драматического дарования     -    само совершенство во всех отношениях.  Старожил театра им. Покровского Алексей Прокопьев неподражаем и неповторим в партии слуги Фальстафа   -  основной состав лучшего российского оперного театра, разбавленный свежей, молодой кровью,  творит поистине чудеса:  весёлый балаган в лучших традициях школы Покровского, когда каждый сантиметр сценического пространства задействован полностью и без остатка

В один голос мы воскликнули, что у театрального режиссёра, впервые взявшегося за музыкальную постановку в стенах знаменитого театра с его вечными традициями,  и  энергичного и  наделённого острейшим  чутьём дирижёра Ивана Великанова получился настоящий спектакль команды Покровского    -    следите за афишами, когда "Фальстаф или три шутки"  будет показан в следующий раз и не  прощёлкайте!  Сами же себе не простите потом.    



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Всего комментариев к статье: 1
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костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 14.03.2022 02:36
что то седня коротко Дарья аж на удивление,тренируетесь что ли
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