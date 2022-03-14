Война войной, а прекрасное по расписанию культура музыка Война войной, а прекрасное по расписанию. Вчера мы пошли в театр им. Покровского (он же Камерная сцена Большого театра) на удивительную премьеру - режиссёр Александр Хухлин блестяще дебютировал в музыкальной режиссуре, поставив великолепную оперу-буффу Антонио Сальери "Фальстаф, или три шутки".



Много вы слышали музыки Сальери? Самый недооценённый композитор из блестящих итальянцев, оболганный при жизни и демонизированный после смерти, волею злой молвы ставший именем нарицательным для обозначения завистливой посредственности - на самом деле композитор первого ряда, стоящий рядом с Моцартом и Россини, не уступающий ни первому, ни второму в музыкальном волшебстве, мелодизме и полифонической безбрежности. Реальный Сальери, как свидетельствуют современники, был большим человеколюбцем (в отличие, кстати, от задаваки-Моцарта), помогал неимущим, был любим и почитаем современниками и учениками. А сегодня спроси кого-нибудь о Фальстафе - Верди сразу назовут, а про Сальери забудут.



Мы остались в таком восторге от "Фальстафа.....", что сегодня старший ребёнок пошёл слушать другой состав, сказав, что всю жизнь мечтал сопоставить "отравителя" с "отравленным". Уморительно смешная музыкальная комедия положений, поставленная на грани фола (по-хорошему, надо было бы не 18+ ставить, а 21+, настолько эротически пикантная постановка) - хрустальная музыка, звучащая настолько современно, что диву даёшься. Сальери, кстати, не стесняется обильно цитировать своего великого друга - прямые цитаты из "Волшебной флейты" помещены в ткань "Фальстафа..." явно в порядке ехидного троллинга, а многие фальстафовские музыкальные фразы мы легко узнаём в операх Россини, написанных через несколько десятилетий после первой постановки "Фальстафа" в Вене.



Шекспировские "Виндзорские насмешницы", положенные в основу либретто "Фальстафа", усилиями режиссёра и дирижёра превращаются из вечной классической комедии положений с переодеваниями, перевоплощениями и розыгрышами в гротесковую "Здравствуйте, я ваша тётя!" конца 18 столетия. И пусть вас не смущает догола раздетый Фальстаф в финале - в отличие от других нашумевших постановок Большого, эта не смутит вас голой задницей, можно даже детишек приводить:).



Нам повезло - мы услышали лучший состав: великолепен Фальстаф Бориса Жукова с его густым, насыщенным баритоном, безупречны миссис Форд Александры Наношкиной и миссис Слендер Анны Семенюк, ну а мистер Форд Валерия Макарова, тенора нереальной, ренессансной красоты и искромётного драматического дарования - само совершенство во всех отношениях. Старожил театра им. Покровского Алексей Прокопьев неподражаем и неповторим в партии слуги Фальстафа - основной состав лучшего российского оперного театра, разбавленный свежей, молодой кровью, творит поистине чудеса: весёлый балаган в лучших традициях школы Покровского, когда каждый сантиметр сценического пространства задействован полностью и без остатка



В один голос мы воскликнули, что у театрального режиссёра, впервые взявшегося за музыкальную постановку в стенах знаменитого театра с его вечными традициями, и энергичного и наделённого острейшим чутьём дирижёра Ивана Великанова получился настоящий спектакль команды Покровского - следите за афишами, когда "Фальстаф или три шутки" будет показан в следующий раз и не прощёлкайте! Сами же себе не простите потом.



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