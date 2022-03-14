Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Коррупция или диверсии?

Опубликовано 14.03.2022 автором Иван Пшеницын в разделе комментариев 1

коррупция капитализм
Коррупция или диверсии?

Дней за десять до начала военной операции в Украине, в далеком от западных границ Приморье случилось занимательное событие. В отставку неожиданно ушла министр образования и науки Приморья госпожа Бондаренко.

Чуть позже прояснилось удивительное. Оказывается, причиной увольнения Натальи Бондаренко — министра образования, заместителя председателя Правительства края стало не собственное желание, уставшей от работы чиновницы, не хроническое неосвоение бюджетных средств, выделяемых на строительство образовательных объектов (детсадов и школ), не полукриминальные истории с сертификатами на допобразование, не сомнительные схемы с навязыванием муниципалитетам подрядчиков в области информационного обеспечения, а… игорная зона в бухте Муравьиная.

Наталья Валерьевна имела неосторожность не только проиграть в казино за один вечер сумму равную фонду оплаты труда педагогов целой (правда, небольшой) школы, но и устроила громкие разборки в попытке вернуть утраченное. Настолько громкие, что история стала токсичной не только для неё. Речь идет о сумме составляющей десятки тысяч долларов США.

Так что, «собственное желание», написанное в заявлении Бондаренко об увольнении — это не более, чем операция прикрытия, а точнее проигранные в рулетку почти 25 штук баксов.

Кто же она такая, госпожа Бондаренко и как попала в министры к губернатору Кожемяко?

Все банально просто. Наталья Бондаренко – жена известного в г. Находке Приморского края криминального адвоката Сергея Бондаренко, который оказывал адвокатские услуги таким изветным в городе личностям как Криминальный авторитет Евгений Романов, лидер контрабандистского ОПГ Сергей Хе и многим другим.

Именно после прихода на должность приморского губернатора Олега Кожемяко вся это бандитско-контрабандная нечисть вновь всплыла на поверхность приморской политики. Опорой нынешнему губернатору стали все те же Сергей Хе, Евгений Романов и даже «Винни-Пух», - Владимир Николаев, ставленник которого занял пост владивостокского градоначальника, а компании господина Николаева стали монополистами в сфере вывоза мусора.

Правда, стоит отметить, что дружба Кожемяко и Николаева продлилась недолго. Последний посчитал, что может вертеть губернатором, как захочет и просчитался.

Николаева отодвинули, а его ставленник стал фигурантом целого букета уголовных дел.

А вот с находкинским криминалом у господина Кожемяко получилась крепкая спайка, благодаря которой в министры и попала госпожа Бондаренко.

Но и здесь произошел прокол. Подвела даму беспринципность и вседозволенность.

Как же теперь замечательно было бы послушать в записи назидательные речи Натальи Валерьевны, которыми она так славилась все свои три года пребывания в должности главного педагога Приморья. Особенно те фрагменты, где она вещала про миссию учителя, его честь и про личный пример.

И это не единственный косяк в работе Олега Николаевича Кожемяко.

Со всего Приморья в местную прокуратуру посыпались жалобы от сельских жителей, в первую очередь из глубинки (Ольгинский, Тернейский, Красноармейский, Пожарский районы) на проблемы, связанные с заготовкой дров. Зима проходит, но холода еще стоят, а проблему с завозом дров для населения решать некому.

На бумаге проблема решена, безусловно. Но написанное на бумаге и суровая реальность жизни в Приморье не одно и то же.

Районные власти, местные лесхозы действительно выделили селянам деляны для заготовки леса, но это больше напоминает не заботу о людях, а умышленное, спланированное издевательство. К примеру, пожарским и ольгинским удэгейцам, коренным жителям леса деляны выделяют за сотни километров от мест проживания, в глухой тайге, куда не пройти, не проехать, не вертолетом долететь. Соответственно, дрова на бумаге есть, а в реалиях нет. Если кто-то и решится на подобную заготовку, то дрова ему встанут в стоимость аналогичных по весу золотых брусков.

Губернатор красиво рапортует наверх о проделанной работе и неуклонной заботе, а люди мерзнут, болеют и мрут, от такой заботы. И так во всем.

Фактически народ заставляют просто выживать и копить ненависть к российской власти, и это сейчас, когда Россия проводит военную операцию по защите Донбасса… Когда требуется вера в правоту нашей власти и сплоченность всего народа.

И тут на ум приходят фамилии: Кожемяко, Бондаренко, Щербина, Волошко, Пархоменко… И не вольно задумываешься над тем, а может все происходящее не просто ошибки и неумения чиновников, может все гораздо хуже, может кто-то намеренно совершает диверсии в глубоком тылу???



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Кругом враги с украинскими фамилиями!
ахахахахахахахахахуууййй написал 14.03.2022 09:50
Начиная с совфеда (Матвиенко) и заканчивая "Блядиной Россией" (Турчак)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
ЦБ РФ "подарил" Украине $400 млрд
ЦБ РФ "подарил" Украине $400 млрд
13.03.2022
Кусочно разрывные судороги плохая замена государственной политике
Кусочно разрывные судороги плохая замена государст...
14.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кусочно разрывные судороги плохая замена государственной политике (0)
Коррупция или диверсии? (1)
Война войной, а прекрасное по расписанию (3)
СССР против Евросоюза, или об Украине (14)
Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие (10)
Постпредчувствие Гражданской (11)
ЦБ РФ "подарил" Украине $400 млрд (2)
Михаил Делягин: А если завтра президентом России по электронному голосованию будет избран Байден? (14)
Цены фьючерсов на газ в Европе могут превысить рекордные 4000 долларов за тысячу кубометров в ближайшее время (9)
Война необходима, когда она неизбежна (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как самому победить кризис: 12 непреложных заповедей от Михаила Делягина. Не сметь жалеть себя!
Дарья Митина Дарья Митина: Война войной, а прекрасное по расписанию
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кусочно-разрывные судороги - плохая замена государственной политике! Стрим
Михаил Делягин Михаил Делягин: Спросите американскую разведку, куда пропал Путин
Дарья Митина Дарья Митина: Денацификация, она такая
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss