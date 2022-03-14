Коррупция или диверсии?

Дней за десять до начала военной операции в Украине, в далеком от западных границ Приморье случилось занимательное событие. В отставку неожиданно ушла министр образования и науки Приморья госпожа Бондаренко.

Чуть позже прояснилось удивительное. Оказывается, причиной увольнения Натальи Бондаренко — министра образования, заместителя председателя Правительства края стало не собственное желание, уставшей от работы чиновницы, не хроническое неосвоение бюджетных средств, выделяемых на строительство образовательных объектов (детсадов и школ), не полукриминальные истории с сертификатами на допобразование, не сомнительные схемы с навязыванием муниципалитетам подрядчиков в области информационного обеспечения, а… игорная зона в бухте Муравьиная.

Наталья Валерьевна имела неосторожность не только проиграть в казино за один вечер сумму равную фонду оплаты труда педагогов целой (правда, небольшой) школы, но и устроила громкие разборки в попытке вернуть утраченное. Настолько громкие, что история стала токсичной не только для неё. Речь идет о сумме составляющей десятки тысяч долларов США.

Так что, «собственное желание», написанное в заявлении Бондаренко об увольнении — это не более, чем операция прикрытия, а точнее проигранные в рулетку почти 25 штук баксов.

Кто же она такая, госпожа Бондаренко и как попала в министры к губернатору Кожемяко?

Все банально просто. Наталья Бондаренко – жена известного в г. Находке Приморского края криминального адвоката Сергея Бондаренко, который оказывал адвокатские услуги таким изветным в городе личностям как Криминальный авторитет Евгений Романов, лидер контрабандистского ОПГ Сергей Хе и многим другим.

Именно после прихода на должность приморского губернатора Олега Кожемяко вся это бандитско-контрабандная нечисть вновь всплыла на поверхность приморской политики. Опорой нынешнему губернатору стали все те же Сергей Хе, Евгений Романов и даже «Винни-Пух», - Владимир Николаев, ставленник которого занял пост владивостокского градоначальника, а компании господина Николаева стали монополистами в сфере вывоза мусора.

Правда, стоит отметить, что дружба Кожемяко и Николаева продлилась недолго. Последний посчитал, что может вертеть губернатором, как захочет и просчитался.

Николаева отодвинули, а его ставленник стал фигурантом целого букета уголовных дел.

А вот с находкинским криминалом у господина Кожемяко получилась крепкая спайка, благодаря которой в министры и попала госпожа Бондаренко.

Но и здесь произошел прокол. Подвела даму беспринципность и вседозволенность.

Как же теперь замечательно было бы послушать в записи назидательные речи Натальи Валерьевны, которыми она так славилась все свои три года пребывания в должности главного педагога Приморья. Особенно те фрагменты, где она вещала про миссию учителя, его честь и про личный пример.

И это не единственный косяк в работе Олега Николаевича Кожемяко.

Со всего Приморья в местную прокуратуру посыпались жалобы от сельских жителей, в первую очередь из глубинки (Ольгинский, Тернейский, Красноармейский, Пожарский районы) на проблемы, связанные с заготовкой дров. Зима проходит, но холода еще стоят, а проблему с завозом дров для населения решать некому.

На бумаге проблема решена, безусловно. Но написанное на бумаге и суровая реальность жизни в Приморье не одно и то же.

Районные власти, местные лесхозы действительно выделили селянам деляны для заготовки леса, но это больше напоминает не заботу о людях, а умышленное, спланированное издевательство. К примеру, пожарским и ольгинским удэгейцам, коренным жителям леса деляны выделяют за сотни километров от мест проживания, в глухой тайге, куда не пройти, не проехать, не вертолетом долететь. Соответственно, дрова на бумаге есть, а в реалиях нет. Если кто-то и решится на подобную заготовку, то дрова ему встанут в стоимость аналогичных по весу золотых брусков.

Губернатор красиво рапортует наверх о проделанной работе и неуклонной заботе, а люди мерзнут, болеют и мрут, от такой заботы. И так во всем.

Фактически народ заставляют просто выживать и копить ненависть к российской власти, и это сейчас, когда Россия проводит военную операцию по защите Донбасса… Когда требуется вера в правоту нашей власти и сплоченность всего народа.

И тут на ум приходят фамилии: Кожемяко, Бондаренко, Щербина, Волошко, Пархоменко… И не вольно задумываешься над тем, а может все происходящее не просто ошибки и неумения чиновников, может все гораздо хуже, может кто-то намеренно совершает диверсии в глубоком тылу???