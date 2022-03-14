Кусочно разрывные судороги плохая замена государственной политике

Михаил Делягин: В экономическом блоке правительства - два бухгалтера и ни одного министра.

Динамика кризисных процессов: если государство не форсирует системные меры - через 2 месяца после начала спецоперации локальный пик кризиса, через 6 месяцев серьезное обострение (кстати, это последняя декада августа), весной 2023 года - реальная угроза госпереворота и уничтожения территориальной целостности России.

Участники стрима, по их сообщениям, не могут купить сахар в Балаково, Брянске, Волгограде, Гусе-Хрустальном, Кургане (3 пачки рафинада в руки по 125 руб.), Ленинск-Кузнецком, Липецке (нет и соли), Новочеркасске, Ростовской обл., Самаре (нет и соли), Тольятти, Туле, Ульяновске. Прошу подтвердить или опровергнуть и в комментариях (так как про Москву тоже пишут, что нет, а в моем районе есть и, более того, есть в Интернет-торговле).