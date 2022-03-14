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Московский листок

6 МВД сообщило о задержании 300 человек на акции в Москве

Опубликовано 14.03.2022 в разделе комментариев 1

омон полиция
6 МВД сообщило о задержании 300 человек на акции в Москве

В ходе несанкционированной антивоенной акции в центре Москвы в воскресенье были задержаны около 300 человек, сообщили в полиции.

«Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы», — рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Россияне начали выходить на митинги и пикеты после начала военной операции на Украине.

«Все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций так же будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщала пресс-служба.

Надеюсь, родительских прав лишать не будут?

Еще были предложения сразу с митингов отправлять задержанных на призывные пункты. Комплектовать воюющую армию пацифистами - идея, на мой взгляд, богатая.

Может, сразу отправлять их в ВСУ?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 14.03.2022 11:33
"Россияне начали выходить на митинги и пикеты после начала военной операции на Украине."
Пора уже всем выходить,а то бедных хохлов совсем перебьют эти путинские воры
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