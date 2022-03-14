Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг страны

Банкам-агентам будут даны платежные поручения для осуществления выплат в иностранной валюте вместе с сроками, предусмотренными соответствующими эмиссионными документами.

При этом, указали в Министерстве финансов, фактическая способность проведения этих платежей будет зависеть от вызванных санкциями ограничений по доступу Центробанка и правительства к управлению средства на валютных счетах.

Министр финансов Антон Силуанов также отверг заявления о неспособности России обслуживать свой госдолг.

У нас внешний долг в основном перед странами, которые ввели санкции, в первую очередь перед США, которые арестовали средства ЦБ.

А мы, занчит, последнюю рубаху скинем, а госдолг выплатим?

Может, в ответ на арест денежных средств в США стоило ответить прежде всего арестом лоббистов США в государственных структурах, а?

У нас "иноагентами" назначают все больше оппозицию разную, журналистов там... А министров-иноагентов почему-то не трогают.

Треть россиян отказалась сокращать расходы на фоне санкций

Выяснилось, что более 35% респондентов не планируют сокращать свои расходы, около 25% сократят их незначительно, 31% урежут свои траты, а около 9%, напротив, собираются увеличить свои расходы.

Большая часть тех, кто будет сокращать расходы, сэкономит на путешествиях (47,6%). Также респонденты планируют сократить затраты на рестораны и развлечения (31,6%). Кроме того, 28% опрошенных могут сэкономить на технике, по 23% на одежде или обуви, доставке еды и напитках навынос, а также 14% на медицине и лекарствах. При этом почти 26% опрошенных, напротив, не собираются экономить на путешествиях.

Половина участников отказывается сокращать траты на еду, 23% — на медицину и лекарства, 15% — на одежду и обувь, 13% — на развлечения и рестораны, 10% — на технику.

Один знакомый депутат тоже решил сократить расходы на поездки. Все равно ж, говорит, под санкциями. А в Кострому ездить не дорого...

Росстат сообщил о снижении уровня бедности россиян до 11% в 2021 году

Число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2021 году составило 16,1 миллиона человек или 11 процентов, против 17,8 млн или 12,1% в 2020 году следует из данных Росстата.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

Отмечается, что на динамику доходов повлияли: рост зарплат, занятости, социальных выплат, а также рост доходов от предпринимательской деятельности.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году.

Но в июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030-му.

В свою очередь, правительство в ноябре 2021 года утвердило порядок определения нового показателя «граница бедности». И число бедных как-то сразу сократилось...