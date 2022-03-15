Специальное предложение

Я - не сторонник спецоперации. Не стал бы в ней участвовать и на стороне нацистов-наркоманов. Просто не вижу себя на этом ТВД. А мой оперативно-тактический опыт подсказывает, что обе стороны гасятся без особого эффекта. (Звучит чудовищно, но спецоперация - не детский праздник.) Удерживать страну с абсолютно враждебным населением можно. За огромные деньги, неся существенные потери и в интересах чисто радужных планов. Но в то же время нельзя победить в войсковой операции армию, технически превосходящую в разы и с господством в воздухе. Особенно, когда надвигается блокада центров защиты, где, истощив боепитание, отступать некуда. Полечь можно исключительно гордо, но, начиная с определенного этапа, это уже ничему не служит. Известный артиллерист отмечал "Война - это деньги, деньги и деньги." Так вот "фаговая война" - штука сравнительно недорогая. Ее кувейтцы неплохо показали Саддаму.

И начали с того, что тупо скрутили таблички с домов. - Местным не сильно надо, а для иракцев была проблема. При враждебном населении именно такая война и бывает. Да еще при наличии резервуаров вроде Польши и Литвы, куда можно шастать постоянно ..

Спецов по контрпартизанской борьбе нигде не много или нет вообще. (Форт-Гулик не берет на стажировки.) Дело это сверхсложное и требует компетенций даже не столько военных. А то, что мы с ужасом наблюдаем.. технически он и есть.

Объясняя мирный договор с Ичкерией, генерал Лебедь сказал: "Так можно воевать вечно." Но в текущей ситуации вечно воевать сомнительно. Т.к. война - это деньги, а санкции - безденежье. Если укронацисты перейдут к фазе partisanship-а, то естественно дождаться финансового дефицита. (Правда, с отчетливым ядерным "горизонтом".)

Перспективы переговоров предельно неубедительны. Одна сторона блокирована месседжем 38 стран в Гаагу. Да еще Испания и Германия возбудились по "универсальному праву" (пошустрее будет). Эти телеги отводом войск не остановить. - Финита, мля..

Другой стороне нечего предложить. Безнатовский статус - не цель и не сильно интересен. Никакая "Ната" не угрожает, потому что не может. Нападение на страну с 2000 ядверных боеголовок из области чистых фантазий. Подлетное время такая же бессмыслица. Имеет какое-то значение при случайном пуске. Но при массированном ударе 5 минут или 50 - вопрос эстетических предпочтений.

Тем более, что пресловутая "система ПРО", по сути, только вокруг Москвы. Не-москвичам просьба не беспокоиться. В т.ч. подлетка из Прибалтики такая же, а кстати, "выживание в бункере" - голимый бред.

Причины у событий довольно сложные, история там длинней, чем кажется. Попытки проникнуть силой интеллекта бессмысленны. - Там или знаешь или нет. Писать об этом не стоит, т.к. читать некому. Для 2-4 человек излагаю. А парень я хоть и гениальный, но очень скромный - лишнего интереса не люблю. Затронул эту тему потому, что конкретные причины неважны. Обе страны разворованы "в ноль", О закономерности перерастания воровства в "военную операцию" классики левой мысли писали не раз и подробно. В т.ч. и видный представитель еврейско-башкирской интеллигенции В.И. Ленин.

Наркоманствующие нацисты беспечно полагаются на Запад, а Запад - это гнилье. Именно барыга Европа десятилетиями принимала "горячее" из обеих стран. Лондон - столица краденого! Там российских и украинских воров тысячи. И ничего им не грозит! (Разве что со временем начнем выдавать каперские патенты, на "возврат средств" Собственно, "летние школы" пора создавать. Могу предложить авторские курсы "Форсированный допрос", "Конспирация и уход от преследования", а так же других. - Обращайтесь!.) Двоих-троих хищников могут понтово обидеть. Хотя законов о преступных доходах хватает на всех. И кроме владычицы морей "на передержке" многие стоят.

Для военных действий Запад денег даст, но все остальное.. сомнительно. Вот с членством в ЕС Украину только что прокатили, что там ни говори. (Не надо забывать , что ЕС изобрел не эталонно гуманный мыслитель.) И даже видеообращение Зеленского к Кнессету там же и заблокировали. Потому что "Израиль - воюющая страна", как объяснила четкую позицию Израиля г-жа Альбац. Специальным действиям между РФ и Украиной уже годы, а торговый оборот только нарастал. (Это как?).И фабрика "циничного кондитера" в Липецке вполне процветала до недавнего времени. А когда банкир Коломойский предложил назвать жуликов, разворовавших неньку в ходе "приватизации", Кондитер сказал "Ни.. нэ трэба!" Совместная борьба, она, конечно, "сплочает". Но после борьбы все то же самое будет.

В СССР считалось, что "западные округа" могут уделать всю армию. А это, в основном? и была Украина. По мобплану должна была 6.5 млн. бойцов выставлять. Если б армию и флот не разворовали, кто б туда пошел??

"Почему Украина не Россия" написал деятель, который давно должен по трубам перестукиваться. Лучше б написал, что Украина - не Польша (где уровень воровства в 100 раз ниже).

Воровство - это угнетение, тупые репрессии, война со своим народом или с чужим.. Пацаны, которые пошли на демилитаризацию, об этом что мечтали? У них семьи "в тылу" кудряво живут? Про Незалежную вообще молчу.. т.к.. чисто языком не очень удобно.. Но могу сказать, что в Советской Украине жилось в разы получше. И если бы не воры, то за тридцать лет развития от Польши ничуть бы не отставали (как и раньше). А вот жулики вбивали в головы, что это комуняки виноваты. В "украинизации" виноваты, в школах, в университетах, в больницах.. Европа и США забогатели на колониализме и постколониализме. Прочее - следствие! Украина кого будет колонизировать?

Население в обеих странах угнетается - вот в чем главная операция. А выход из нее понятный, единственный и неизбежный.