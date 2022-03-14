Обзор новостей с Анатолием Барановым.

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1 Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг страны https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Треть россиян отказалась сокращать расходы на фоне санкций

3 Росстат сообщил о снижении уровня бедности Россиян до 11% в 2021 году

4 Во время январских беспорядков в Казахстане погибло 230 человек,

5 Россия запросила у Китая помощь

6 МВД сообщило о задержании 300 человек на акции в Москве https://forum-msk.org/material/news/1...

7 В Великобритании будут платить $456 в месяц приютившим у себя беженцев из Украины

8 За шесть дней по гуманитарным коридорам на Украине эвакуированы более 130 тыс. человек,

9 Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие https://forum-msk.org/material/news/1...