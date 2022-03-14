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Московский листок

Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг

Опубликовано 14.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг страны https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Треть россиян отказалась сокращать расходы на фоне санкций

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4 Во время январских беспорядков в Казахстане погибло 230 человек,

5 Россия запросила у Китая помощь

6 МВД сообщило о задержании 300 человек на акции в Москве https://forum-msk.org/material/news/1...

7 В Великобритании будут платить $456 в месяц приютившим у себя беженцев из Украины

8 За шесть дней по гуманитарным коридорам на Украине эвакуированы более 130 тыс. человек,

9 Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие https://forum-msk.org/material/news/1...



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Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг
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