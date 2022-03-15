А вот это уже война

США могут ввести полное торговое эмбарго в отношении России. О возможности полного прекращения торговли между двумя странами заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова со ссылкой на телеканал CNBC приводит Reuters.

Адейемо отметил, что, помимо торгового эмбарго, Соединенные Штаты могут заблокировать России доступ к международным водным путям.

Также в США рассматривают запреты на импорт никеля, урана и титана из России.

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Это еще не решение, а предупреждение из официального источника.

Торговое эмбарго - это очень плохо, но блокировка доступа в международные воды - это уже война, без вариантов.

Американский военно-морской флот превышает по мощи флота всех остальных стран планеты вместе взятых. Но следует полагать, страны НАТО присоединятся к блокаде. И кроме ракет с тактическими ядерными зарядами России противопоставить нечего. Авианосная группа может быть уничтожена только так, других сил и средств у нас нет.

Видимо, следующий шаг - отзыв посла РФ в США для консультаций. Если заместитель финансов США не уйдет в отставку, то его заявление следует считать официальной позицией Вашингтона - это война. Война без вариантов, мировая.

Украина - ловушка, переговоры просто затягивают ситуацию, к войне мирового масштаба мы не готовы - как выяснилось, мы и к локальной войне "по взрослому" не очень-то... Кроме ядерной.

То, что это ловушка, стало совсем ясно вячера, после обстрела Донецка "Точкой У" с кассетным зарядом. Зачем? Ответ один - сделать ситуацию совсем необратимой.

Вариант запереться в раковине континентальной блокады и упасть в полную зависимость от КНР - возможен. Это тоже смерть, но отложенная, лет на десять. Или меньше, как решат. Решать будем уже не мы.

Кто б мог подумать... Ну а тот, кто обязан был думать, в это время разговаривал с богом.

А.Б.