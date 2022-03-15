Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А вот это уже война

Опубликовано 15.03.2022 в разделе комментариев 5

сша война рф
А вот это уже война

США могут ввести полное торговое эмбарго в отношении России. О возможности полного прекращения торговли между двумя странами заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова со ссылкой на телеканал CNBC приводит Reuters. 

Адейемо отметил, что, помимо торгового эмбарго, Соединенные Штаты могут заблокировать России доступ к международным водным путям. 

Также в США рассматривают запреты на импорт никеля, урана и титана из России. 

***

Это еще не решение, а предупреждение из официального источника.

Торговое эмбарго - это очень плохо, но блокировка доступа в международные воды - это уже война, без вариантов.

Американский военно-морской флот превышает по мощи флота всех остальных стран планеты вместе взятых. Но следует полагать, страны НАТО присоединятся к блокаде. И кроме ракет с тактическими ядерными зарядами России противопоставить нечего. Авианосная группа может быть уничтожена только так, других сил и средств у нас нет.

Видимо, следующий шаг - отзыв посла РФ в США для консультаций. Если заместитель финансов США не уйдет в отставку, то его заявление следует считать официальной позицией Вашингтона - это война. Война без вариантов, мировая.

Украина - ловушка, переговоры просто затягивают ситуацию, к войне мирового масштаба мы не готовы - как выяснилось, мы и к локальной войне "по взрослому" не очень-то... Кроме ядерной.

То, что это ловушка, стало совсем ясно вячера, после обстрела Донецка "Точкой У" с кассетным зарядом. Зачем? Ответ один - сделать ситуацию совсем необратимой. 

Вариант запереться в раковине континентальной блокады и упасть в полную зависимость от КНР - возможен. Это тоже смерть, но отложенная, лет на десять. Или меньше, как решат. Решать будем уже не мы.

Кто б мог подумать... Ну а тот, кто обязан был думать, в это время разговаривал с богом.

А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Из интервью следует, что украинский президент Зеленский - это жалкий клоун,
стоящий на коленях перед американским хозяином. написал 15.03.2022 02:58
Когда-то Советская Украина была второй по экономической и военной мощи в СССР.
.
Слава Украине! Хероям сало!
Ответить
Вы преувеличиваете, г-н Баранов. Полную блокаду требует Зеленский. Адейемо обещал ему, что
что США движутся в этом направлении. написал 15.03.2022 02:48
Дословный отрывок из его интервью корреспондентке CNBC KAYLA TAUSCHE:
.
"TAUSCHE: And what comes next from the West? President Zelenskyy has asked the US for blockage of international waterways for Russia. He's asked for a full trade embargo. How likely are either of those things?
.
ADEYEMO: ...And what we've decided to do and what the President's directed us to do is to make sure that our actions are targeted at having an impact on Russia and minimizing the impact on our allies and partners going forward.
That's exactly what we're going to do.
So, you're going to see us continue to put pressure on the Russian economy to stop their ability to project power. We're going to continue to go after Russian elites in order to take away resources from President Putin. And then we're going to use export controls to degrade their ability to project power into the future, all of which are consistent with what President Zelenskyy has been asking us to do."
ТАУШЕ: А что будет дальше с Запада? Президент Зеленский попросил США заблокировать международные водные пути для России.
Он попросил ввести полное торговое эмбарго.
Насколько вероятно какое-либо из этих событий?
АДЕЙЕМО: ... И то, что мы решили сделать и что нам поручил сделать Президент, - это убедиться, что наши действия направлены на то, чтобы оказать влияние на Россию и свести к минимуму влияние на наших союзников и партнеров в будущем.
Это именно то, что мы собираемся сделать.
Итак, вы увидите, как мы продолжаем оказывать давление на российскую экономику, чтобы лишить ее возможности проецировать силу.
Мы продолжим преследовать российскую элиту, чтобы отобрать ресурсы у президента Путина.
.
А затем мы собираемся использовать экспортный контроль, чтобы снизить их способность проецировать власть в будущее, и все это соответствует тому, о чем нас просил президент Зеленский".
.
https://www.cnbc.com/2022/03/14/cnbc-exclusive-cnbc-excerpts-united-states-deputy-treasury-secretary-wally-adeyemo-speaks-with-cnbcs-kayla-tausche-on-squawk-on-the-street-today.html
Ответить
костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 15.03.2022 02:46
все теперь умрем .....
Ответить
Zасранцы + Vафлеры
Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!- Жеглов! написал 15.03.2022 02:32
Надо честно и откровенно признать, что рашка-путиняшка обнаглела до беспредела, а поганый русский народец окончательно скурвился на 100 процентов, поэтому самый лучший выход для порядочных людей это война всего мира против рашки-путиняшки с последующим ее разделом другими странами.
рашка-путиняшка не должна существовать!!!
Ответить
(без названия)
ййййй написал 15.03.2022 02:27
> блокировка доступа в международные воды - это уже война, без вариантов.
____
России ничего не будут блокировать, потому что и блокировать-то нечего. У нас же нет своего танкерного флота. А остальным -- угроза вторичных санкций. Сами просто не приплывут. Так что за "американским военно-морским флотом" гоняться придется на другом полушарии. Если будет такое странное желание.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг
Минфин России намерен своевременно и в полном объе...
14.03.2022
Кусочно разрывные судороги плохая замена государственной политике
Кусочно разрывные судороги плохая замена государст...
14.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А вот это уже война (5)
Специальное предложение (3)
Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг (1)
Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг страны (18)
6 МВД сообщило о задержании 300 человек на акции в Москве (7)
Кусочно разрывные судороги плохая замена государственной политике (0)
Коррупция или диверсии? (6)
Война войной, а прекрасное по расписанию (6)
СССР против Евросоюза, или об Украине (28)
Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Как Кремль решил проблему Донбасса
Дарья Митина Дарья Митина: Узбагойтесь
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 3000 долларов не предел? Кто зарабатывает на колебаниях цен на газ из России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пенсии россиян необходимо срочно проиндексировать!
Дарья Митина Дарья Митина: Вот всё у нас, блядь, вовремя
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss