А вот это уже война

США могут ввести полное торговое эмбарго в отношении России. О возможности полного прекращения торговли между двумя странами заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова со ссылкой на телеканал CNBC приводит Reuters.
Адейемо отметил, что, помимо торгового эмбарго, Соединенные Штаты могут заблокировать России доступ к международным водным путям.
Также в США рассматривают запреты на импорт никеля, урана и титана из России.
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Это еще не решение, а предупреждение из официального источника.
Торговое эмбарго - это очень плохо, но блокировка доступа в международные воды - это уже война, без вариантов.
Американский военно-морской флот превышает по мощи флота всех остальных стран планеты вместе взятых. Но следует полагать, страны НАТО присоединятся к блокаде. И кроме ракет с тактическими ядерными зарядами России противопоставить нечего. Авианосная группа может быть уничтожена только так, других сил и средств у нас нет.
Видимо, следующий шаг - отзыв посла РФ в США для консультаций. Если заместитель финансов США не уйдет в отставку, то его заявление следует считать официальной позицией Вашингтона - это война. Война без вариантов, мировая.
Украина - ловушка, переговоры просто затягивают ситуацию, к войне мирового масштаба мы не готовы - как выяснилось, мы и к локальной войне "по взрослому" не очень-то... Кроме ядерной.
То, что это ловушка, стало совсем ясно вячера, после обстрела Донецка "Точкой У" с кассетным зарядом. Зачем? Ответ один - сделать ситуацию совсем необратимой.
Вариант запереться в раковине континентальной блокады и упасть в полную зависимость от КНР - возможен. Это тоже смерть, но отложенная, лет на десять. Или меньше, как решат. Решать будем уже не мы.
Кто б мог подумать... Ну а тот, кто обязан был думать, в это время разговаривал с богом.
А.Б.
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стоящий на коленях перед американским хозяином. написал 15.03.2022 02:58
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Слава Украине! Хероям сало!
что США движутся в этом направлении. написал 15.03.2022 02:48
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"TAUSCHE: And what comes next from the West? President Zelenskyy has asked the US for blockage of international waterways for Russia. He's asked for a full trade embargo. How likely are either of those things?
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ADEYEMO: ...And what we've decided to do and what the President's directed us to do is to make sure that our actions are targeted at having an impact on Russia and minimizing the impact on our allies and partners going forward.
That's exactly what we're going to do.
So, you're going to see us continue to put pressure on the Russian economy to stop their ability to project power. We're going to continue to go after Russian elites in order to take away resources from President Putin. And then we're going to use export controls to degrade their ability to project power into the future, all of which are consistent with what President Zelenskyy has been asking us to do."
ТАУШЕ: А что будет дальше с Запада? Президент Зеленский попросил США заблокировать международные водные пути для России.
Он попросил ввести полное торговое эмбарго.
Насколько вероятно какое-либо из этих событий?
АДЕЙЕМО: ... И то, что мы решили сделать и что нам поручил сделать Президент, - это убедиться, что наши действия направлены на то, чтобы оказать влияние на Россию и свести к минимуму влияние на наших союзников и партнеров в будущем.
Это именно то, что мы собираемся сделать.
Итак, вы увидите, как мы продолжаем оказывать давление на российскую экономику, чтобы лишить ее возможности проецировать силу.
Мы продолжим преследовать российскую элиту, чтобы отобрать ресурсы у президента Путина.
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А затем мы собираемся использовать экспортный контроль, чтобы снизить их способность проецировать власть в будущее, и все это соответствует тому, о чем нас просил президент Зеленский".
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https://www.cnbc.com/2022/03/14/cnbc-exclusive-cnbc-excerpts-united-states-deputy-treasury-secretary-w
лейба иванов написал 15.03.2022 02:46
Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!- Жеглов! написал 15.03.2022 02:32
рашка-путиняшка не должна существовать!!!
ййййй написал 15.03.2022 02:27
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России ничего не будут блокировать, потому что и блокировать-то нечего. У нас же нет своего танкерного флота. А остальным -- угроза вторичных санкций. Сами просто не приплывут. Так что за "американским военно-морским флотом" гоняться придется на другом полушарии. Если будет такое странное желание.