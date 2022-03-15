16 марта 2022 г. жители Ростова-на-Дону, семья (Калабина Татьяна Николаевна и Малиевский Игорь Васильевич) ожидают выселения на улицу. Именно об этой веселой перспективе их уведомили судебные приставы.

Как мы уже писали, Калабина и Малиевский взяла ипотеку в банке КБ «Центр-Инвест» с целью купить квартиру. Платили они вовремя, даже с опережением графика. Все равно оказались должниками. Банк просто повысил процент в одностороннем порядке, причем предупредить "забыл". Далее банк подал в суд иск о расторжении договора ипотеки и обращения взыскания на квартиру, и естественно выиграл. Решение было вынесено несмотря на то, что суду были предоставлены справки о погашении задолженности.

Судья Кировского районный суд г. Ростова-на-Дону, Пастушенко Светлана Николаевна взглянула на эти справки, и провозгласила сказала: «некогда мне с вами разбираться, у меня таких МНОГО. С банком теперь договариваетесь»

(Слово много выделено специально - что бы лишить жилья одну единственную семью никто крупномасштабных коррупционных схем завязывать не будет).

Калабина и Малиевский договорились с банком, получили новый график погашения долга. К апрелю 2021 г. весь долг, более трех миллионов денежных средств (1 860 000 рублей ипотечный кредит, остальное проценты банка) был погашен.

А банк, тем временем продал их квартиру некой Самохиной А. Интересно, что сама Самохина постоянно покупает у данного банка разные предметы залога. У ее мужа С. Самохина специальность чуть другая. Он эти предметы «освобождает».

Далее 90е, ушедшие от нас (по сведению СМИ) стали для Калабина и Малиевский реальностью, данной в ощущениях. А именно С. Самохин применил для освобождения «своей» жилплощади: избиение; наезд на автомобиле и скрытие с места ДТП; угроза жизни; оскорбления, вселение в квартиру (прожил там более 10 дней и почти полностью уничтожил личное имущество Калабиной и Малиевского), и, наконец, поджог (пожар потушен, квартира стала наполовину нежилой). И ни за что из этого Самохин не был привлечен к ответственности.

И, наконец, приставы заявили семье, что выселят ее 16 марта.

Отметим, что сделка по продаже квартиры, заключенная между банком и Самохиной, была обжалована защитником семьи (адвокатом Игорем Петровичем Солкиным), поэтому по закону приставы должны приостановить выселение. Остановят ли на самом деле? Посмотрим.

СТАРОЕ ЖУЛЬНИЧЕСТВО ЧИНОВНИКОВ И НОВЫЙ ВАНДАЛИЗМ СТРОИТЕЛЕЙ

14 марта 2022 г. в доме по адресу Москва, 50 лет Октября, 5/1 строители снова демонтировали установленную жильцами дверь на второй (жилой) этаж.

Напоминаем, жильцы этого дома получили жилье от работы («Мостелефонстроя»). Прожили от 20 до 40 лет. Затем дом изъял ДГИ (департамент городского имущества), как это вообще то и положено по закону. Отметим, что далее, по закону «(ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса»), должно было следовать признание за жильцами их прав, но…

Но ДГИ расселил из общажных комнат в квартиры в других домах только часть жильцов. Почему? Автор материала не знает. Но рискует предположить, что на каком-то уровне, часть необходимых для полного расселения дома средств была банально разворована. А время поджимало. Дом был нужен новым хозяевам (арбитражному суду под размещение сотрудников).

В общем, часть жильцов начали гнать на улицу. В суд были поданы иски о выселении. При этом в исках ДГИ использует замечательный аргумент, они подлежат выселению, потому что «мостелефонстрой» не имел право их там вселять. Вдумайтесь граждане, посмотрите на силу этого аргумента. Вот вы живете. Живете много лет. С документами все вроде в порядке (с вашей стороны). А потом дом (или место на котором он стоит) кому-то понравилось. Городские чиновники объявили, что тот, кто вас вселял вселил незаконно, и все, дело в шляпе, можно использовать территорию более полезным (с точки зрения чиновников) образом.

Отметим, что чиновники судом не ограничились, в целях выживания лишних людей, в доме был затеян, с позволения сказать ремонт.

«Пришли рабочие, которые начали всё крушить. Все этажи. Все комнаты. После наших жалоб стало немножко потише. Но не прекратилось», - описывают свою ситуацию жильцы.

О РОДСТВЕННОМ ПОДХОДЕ СО СТОРОНЫ ПОСТОРОННИХ ДЯДЕНЕК (ТЕТЕНЕК).

Ну что еще можно сказать. Все чаще отношения между людьми и хозяевами жизни (чиновниками и бизнесменами) напоминает, диалог между ребенком и не очень умным родителем:

Ребенок, - это мое!

Родитель – я тут хозяин, а твоего тут ничего, кроме соплей.

Однако отметим, что если родители, за исключением совсем уж редких, патологических случаев, о своих детях заботятся, и действительно их обеспечивают, то о наших родных хозяевах жизни (чиновниках и прочих бизнесменах) такого не скажешь.

Конечно можно верить, что чиновники и бизнесмены, нам то же отцы (матери) родные. И хотя иногда могут быть грубы и бестактны, но все равно нас любят, и никогда не лишат нас того, что нам действительно необходимо. Жить веря в подобное гораздо спокойнее, а значит полезнее для душевного здоровья. По крайне мере до того момента, пока аппетиты у хозяев жизни в очередной раз не разыграются!