Нас бьют и мы мельчаем

Любит Геннадий Андреевич выступать пред журналистами, используя любые знаковые даты. Вот и сегодня 5 - го марта в день смерти И.Сталина выступил перед журналистам с лекцией под названием "Сейчас исключительно ответственное время". Нет, Геннадий Андреевич, не сейчас исключительное время. Вот Трамп заявил, что события на Украине ведут к третьей мировой войне. Вот если это случится то действительно будет исключительное время и для вас. Двадцать дней идёт война на Украине и конца ей нет. А как планировали? А вы и в эти дни занимаетесь цветочками, отмечаете дни рождения, смерти возможно за рюмкой коньяка. Ведь так принято на Руси. Делаете заявления, выступления и на этом ваша миссия заканчивается. А вот на Украине ничего не заканчивается. Конашенков каждый день докладывает о победах на некоторых участках фронтов. В то же время на освобождённых посёлках, городах ВСУ по - прежнему обстреливают ещё с большей интенсивностью. Можно подумать, что никакого освобождения нет, просто российская армия и народная милиция "освобождённых" республик топчется на месте. Как сказал у Соловьёва Я.Кедми: Российская армия топчется вокруг Киева а взять не может".

Поднаторел Геннадий Андреевич над заявлениями и докладами. Говорит: "Перед Великим Октябрём Российская империя проиграла подряд три войны. Если Путин это глубоко не изучит, ему трудно будет решать современные вопросы". Почему будет? Он и сейчас не решает ни одной серьёзной проблемы. Экономика валится и нет просвета. Принимаемые меры о выплате некоторых сумм безработным, детям, поддержка малого бизнеса проблемы страны не решат. Почему же вы кроме заявлений и докладов ничего не делаете? Окажите помощь беспомощному президенту. Миллиарды так и не возвращают в страну. А на какие шиши развивать экономику? Вы всё советуете и то не полностью, так примите непосредственное участие, как вас учит Ленин. Вы ведь часто его цитируете.

Сейчас президент может и выиграть войну с Украиной, но проиграет экономическую. Продовольствие может кончиться, тем более помогаем Украине. Торговли нет, наши границы закрыты санкциями. Весенний сев может оказаться под угрозой срыва. Нет семян, не хватает сельскохозяйственной техники, инвентаря. Ведь всё покупали у наших врагов.

Президент как - то сказал, что Ленин подложил пол Россию бомбу. Вы не отреагировали. А вот сейчас кто подкладывает бомбы под бандитски - воровскую Россию? Промышленности нет, в том числе самолётостроения, машиностроения, станкостроения, нефтяного бурового оборудования, даже нет швейного производства. А что будем садить? Картофеля нет, дожили.

Некоторые обозреватели прессы информируют народ. Оказывается Россия использует 1367 иностранных самолётов по лизингу. Читатель, вы представляете какие средства бюджет России платит ежемесячно иностранным компаниям? Вот поэтому билеты стали недоступны тем кто формирует эту оплату. Для этого власти нужны миллиарды долларов, рубли иностранцы не примут. По этому поводу есть и другой интересный момент. 741 самолёт зарегистрирован на Бермудских островах. Есть и ещё одна странность. Говорят, что регистрируют на фирмы, которые принадлежат нашим чиновникам. И вот сегодня сертификацию проводить не будут. Сел самолёт, а взлететь не дадут. Страна осталась без воздушного транспорта. А СССР снабжал самолётами большую часть стран Европы и никто не жаловался.

Чиновников в стране миллионы и никто не поднимал вопрос о производстве собственных самолётов, тем более, что в Союзе эта отрасль была отлажена лучше других. Не разрушай, а пользуйся. Нет наша власть была занята совершенно другими проблемами, которые решают и сейчас и будут решать до конца света пока народ не изгонит бестолочей и коррупционеров. При этом несколько лет назад президент рассматривал вопрос импортозамещения в том числе и в аэрофлоте. Ничего не сделано.

Геннадий Андреевич вспоминает речь Сталина в 1931 году на встрече с передовиками производства. Зюганов говорит так: "Я хочу, чтобы Путин сегодня услышал эти слова". "История старой России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били за отсталость. Мы отстали от передовых стран на 50 - 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет". И далее приводит примеры тех кто бил Россию. А разве сейчас не та же картина? Нет ни одной отрасли где бы мы имели преимущество. У нас же ничего своего нет. А если и есть то на старых технологиях. А почему? Да потому что всё что производят олигархи вывозится к нашим врагам. Надо же так опуститься, что полностью используем иностранные самолёты, хотя самолётостроение в Союзе было развито на современном уровне. Развалить то что исправно работало, а это уже предательство и осознанное предательство. Кто - то должен ответить. На этом страна потеряла и теряет миллиарды долларов, но на президенте и его команде это никак не отражается.

Далее Геннадий Андреевич говорит так: "На Украине проживало 51 миллион человек, осталось меньше 40 миллионов. 12 миллионов талантливых человек вынуждены были уехать, чтобы выносить горшки, быть батраками в Польше, копать огороды в Европе. Это потрясающее унижение для талантливого народа". А разве в России не так? Только в Лондоне 100 тысяч наших соотечественников и нет такой европейской страны где нет русских. Не менее наших и в США. И самое главное, что большинство уехало с миллионами долларов. Оставив нам нищету и унижение. Украинцев не гонят из других стран на свою Родину, а наших гонят и даже призывают убивать. "Власть на Украине оказалась в руках нацистско - бандеровской своры, которая никому не даёт поднять голову". Допустим, что у нас своры нет, но голову поднять никому не дают. У Н.Бондаренко отобрали мандат, Н.Платошкину запретили участвовать в выборах. Конституция РФ разрешает мирные митинги, демонстрации, а власть, нарушая основной закон страны, запретила и вы молчите, и народ боится дубинок, штрафов и тюрьмы. Так может надо было поговорить не об Украине, а о народе России. Вы спасли совхоз имени Ленина и его руководителя? О Бондаренко вы вообще не помнили, а порядочный коммунист лишился депутатства. Такими коммунистами не надо разбрасываться.

Заговорил министр финансов А.Силуанов. "Около 300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ заморожено в западных банках. Открыл Америку. А кто эти резервы вывез в эти самые западные банки? Власть об этом вообще даже не вспоминает. Иногда на тусовках говоруны напоминают, но никто не требует расследования. Для чего и кто вывел эти резервы? Почему президент молчит? Может с ним вывоз согласовали? Могу я так думать? Вообще то народ знает того, кто вывез эти миллиарды. Но нам не известна роль президента. А хотелось бы знать.