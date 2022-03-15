Новостей с Анатолием Барановым больше не будет

К сожалению, проект ежедневных новостей на ютуб-канале Социал ZA закрылся по независящим от меня причинам. Нет, его не закрыл Роскомнадзор, генпрокуратура или ФСБ - просто ему отказано в финансировании, и без того не слишком щедром. Наша команда готова была работать за смешные деньги из идейных соображений, но совсем без денег это просто невозможно.
Напомню, в этом месяце YouTube прекратил монетизацию на российских каналах, так что и этот источник средств тоже закрыт для нас.
А личных моих средств, увы, не хватит.
Вообще весь год мы работали в условиях двух разнонаправленных цензур - российской, государственной, для нас, ясно дело недружественной, и цензурой Ютуба, как выяснилось, никаких скидок для нас не делавшей.
Но с началом военных действий на Украине на нас обрушилась еще две разнонаправленных цензуры - военная цензура государства - и антивоенная цензура нашей либеральной оппозиции. Вот, собственно, она нас и доконала. Да, цензура нашей российской оппозиции оказалась самой эффективной.
Ничего личного, Просто независимая и более-менее объективная позиция никому не нужна. А после закрытия ряда заметных СМИ, наше исчезновение из информационного пространства вообще никто не заметит. Мы себя не переоцениваем.
Переквалифицируемся в управдомы.
Впрочем, если вдруг каким-то чудом кто-то поможет нам продолжить работу... Сомневаюсь. Но буду счастлив.
Кошелька для пожертвований не оставляю - это бессмысленно.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!- Жеглов! написал 15.03.2022 12:16
Можно вообще статьи не печатать, а просто заглавия какие-нибудь, допустим : "Мухин - тотальный лжец и у6людок", а мы дутем оставлять комментарии.
хахахахахахахахахахххддд написал 15.03.2022 12:14
Что-ж написал 15.03.2022 12:10