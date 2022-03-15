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Московский листок

Новостей с Анатолием Барановым больше не будет

Опубликовано 15.03.2022 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
Новостей с Анатолием Барановым больше не будет

К сожалению, проект ежедневных новостей на ютуб-канале Социал ZA закрылся по независящим от меня причинам. Нет, его не закрыл Роскомнадзор, генпрокуратура или ФСБ - просто ему отказано в финансировании, и без того не слишком щедром. Наша команда готова была работать за смешные деньги из идейных соображений, но совсем без денег это просто невозможно. 

Напомню, в этом месяце YouTube прекратил монетизацию на российских каналах, так что и этот источник средств тоже закрыт для нас.

А личных моих средств, увы, не хватит. 

Вообще весь год мы работали в условиях двух разнонаправленных цензур - российской, государственной, для нас, ясно дело недружественной, и цензурой Ютуба, как выяснилось, никаких скидок для нас не делавшей.  

Но с началом военных действий на Украине на нас обрушилась еще две разнонаправленных цензуры - военная цензура государства - и антивоенная цензура нашей либеральной оппозиции. Вот, собственно, она нас и доконала. Да, цензура нашей российской оппозиции оказалась самой эффективной.

Ничего личного, Просто независимая и более-менее объективная позиция никому не нужна. А после закрытия ряда заметных СМИ, наше исчезновение из информационного пространства вообще никто не заметит. Мы себя не переоцениваем.

Переквалифицируемся в управдомы. 

Впрочем, если вдруг каким-то чудом кто-то поможет нам продолжить работу... Сомневаюсь. Но буду счастлив.

Кошелька для пожертвований не оставляю - это бессмысленно.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 3
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Zасранцы + Vафлеры
Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!- Жеглов! написал 15.03.2022 12:16
Ютуб толком и не нужен для этого сайта, главное чтобы статьи какие-то печатались, пусть самые нелепые, лишь бы комментарии можно было писать.
Можно вообще статьи не печатать, а просто заглавия какие-нибудь, допустим : "Мухин - тотальный лжец и у6людок", а мы дутем оставлять комментарии.
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Re: Идите здавацца в адменструацию припиздента
хахахахахахахахахахххддд написал 15.03.2022 12:14
Не в этой жизни.
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(без названия)
Что-ж написал 15.03.2022 12:10
Идите здавацца в адменструацию припиздента
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