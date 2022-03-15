Новостей с Анатолием Барановым больше не будет

К сожалению, проект ежедневных новостей на ютуб-канале Социал ZA закрылся по независящим от меня причинам. Нет, его не закрыл Роскомнадзор, генпрокуратура или ФСБ - просто ему отказано в финансировании, и без того не слишком щедром. Наша команда готова была работать за смешные деньги из идейных соображений, но совсем без денег это просто невозможно.

Напомню, в этом месяце YouTube прекратил монетизацию на российских каналах, так что и этот источник средств тоже закрыт для нас.

А личных моих средств, увы, не хватит.

Вообще весь год мы работали в условиях двух разнонаправленных цензур - российской, государственной, для нас, ясно дело недружественной, и цензурой Ютуба, как выяснилось, никаких скидок для нас не делавшей.

Но с началом военных действий на Украине на нас обрушилась еще две разнонаправленных цензуры - военная цензура государства - и антивоенная цензура нашей либеральной оппозиции. Вот, собственно, она нас и доконала. Да, цензура нашей российской оппозиции оказалась самой эффективной.

Ничего личного, Просто независимая и более-менее объективная позиция никому не нужна. А после закрытия ряда заметных СМИ, наше исчезновение из информационного пространства вообще никто не заметит. Мы себя не переоцениваем.

Переквалифицируемся в управдомы.

Впрочем, если вдруг каким-то чудом кто-то поможет нам продолжить работу... Сомневаюсь. Но буду счастлив.

Кошелька для пожертвований не оставляю - это бессмысленно.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск