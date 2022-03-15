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Московский листок

Уничтожение России глазами Fox News

Опубликовано 15.03.2022 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Уничтожение России глазами Fox News

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал экономическую войну, «которую США объявили суверенной стране - России, самым разрушительным поступком, на который когда-либо шел президент США»: «Ни один американец не был убит. Соединенные Штаты не подвергались вторжению или нападению, и все же без каких-либо значимых публичных дебатов или санкции Конгресса администрация Байдена уничтожила валюту этой страны, а затем удалила ее из международной банковской системы, спровоцировав обнищание населения». 

Затем администрация начала арестовывать имущество людей, связанных с этой страной, без суда и следствия, даже не удосужившись объяснить, какое именно преступление они совершили, отметил Карлсон. По его словам, ни одно американское правительство никогда раньше не делало ничего подобного.

Ведущий отметил, что американцы почти не обратили на случившееся внимания: «Практически никто не остановился, чтобы спросить себя, к чему это может привести. Как скоро наши лидеры сделают что-то подобное со своими внутренними врагами здесь, в Соединенных Штатах?»

***

Об этом сообщает "Рамблер". То есть это официоз и акценты расставлены не нами.

Мы, конечно, больше обращаем внимания на лозунги "Нет Войне!" И верно, конечно нет.

Россия все больше напоминает Рейх времен нападения на Польшу, когда Гитлер еще ставил локальные задачи - Данцигский коридор, прочее... Он не ожидал, что через 2 месяца уже пошивший себе новый мундир для парада в Берлине маршал Рыдз-Смиглы сбежит в Румынию, бросив войска.

Мы ведь не пишем, что "несчастная" Польша сама готовилась к войне и была совсем не беззащитной. Не вспоминаем про 80 тысяч погибших в польском плену квасноармейцев. Про еврейские погромы в Польше.

Ну и великие державы, стоявшие за этой войной - СССР, только что уничтоживший почти всех своих военачальников и еще множество своих граждан разной степени виновности, сопоставимо с потерями в большой войне; США, вскоре отправившие в концлагеря 2 миллиона своих граждан только за то, что те были японцами по происхождению; Великобритания, уничтожившая в своих колониях народу куда больше, чем погибла в англичан в мировой войне...

Вот и сейчас США показывают всему миру, что они ничуть не лучше путинской России, просто у них больше аиваносцев и ВВП тоже сильно выше.

А вот это уже война

Конечно, политика умиротворения агрессора обанкротилась еще перед Второй мировой. И к этому, кстати, тоже приложила руку буржуазная Польша, не позволившая Красной армии пройти через свою территорию для защиты Чехословакии от Гитлера. А ведь тогда вся история была бы написана по-другому. Но с главой про совместную агрессию СССР и Польши против беззащитного Рейха...

Гитлер остался бы в истории героем, противостоявшим глобализму "известных кругов".

И кем останется в истории Путин? 

А вот народ нашей глубоко страдающей отразных сторон Родины рискует вообще нигде не остаться. Вот были когда-то хазары, были альбигойцы, бургунды, даже римляне, а потом исчезли куда-то...

А знаете, куда? Их просто истребили более успешные народы, потом и писавшие историю.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Во всем виновата Польша!!! Это что-то новенькое.
Оба-на! написал 15.03.2022 13:35
To wszystko wina Polski!!!
To co&#347; nowego.
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