Как, черт побери, выглядит победа?

Закон о целях

Начать хочу с полученного упрёка в том, что я мусолю и мусолю законы, а они СЕГОДНЯ никому не нужны.

Тут так, если человек не просто болтун и зевака, а гражданин, то для борьбы за будущее своих детей ему необходимо оружие, а законы являются альтернативой огнестрельному оружию – тому же автомату Калашникова – особенно в условиях, когда огнестрельное оружие просто недоступно. Объяснением законов можно воздействовать на врага точно так же, как и оружием, но без крови.

Да ведь даже когда и доступно огнестрельное оружие, то не факт, что СЕГОДНЯ желают это оружие иметь многие. Пример – Украина. Там сегодня выдают автоматы всем желающим, но отчаянные борцы языком в числе 4 миллионов голов уже удрали за границу. Удрали от возможности действовать физическим оружием.

Болтать об оружии – это далеко не то, что иметь это оружие и действовать им.

С дугой стороны, каким-нибудь папуасам из каменного века не нужен и автомат Калашникова, ввиду отсутствия достаточного количества ума для понимания того, как им пользоваться. Так и с законами. Нет ума понять, о чём речь в законе, соответственно появляется блеяние про то, что нет необходимости в том, что понять не способен.

Поймите, преступление есть преступление, и если преступник не совсем тупой дурак, то даже зная о своей сегодняшней ненаказуемости, он понимает, что ситуация может и измениться, соответственно, со временем его могут и наказать. Да, тупой, не понимающий, что именно он делает, будет уверен, что ничего с ним не случится никогда, а вот того, кто с проблесками ума, законом можно и смутить.

Я не буду спорить – если вы не понимаете значение оружия в борьбе, если вы не понимаете смысл законов, если вы только зевака и болтун, то не используйте законы. Кто вас заставляет?

Скажем, кто вас заставляет понимать, что такое изобрела Дума в виде статьи 20.3.3 КоАП РФ, добавленной в Кодекс административных правонарушений? Эта статья запрещает дискредитацию использования Вооруженных Сил, а сегодня к такой дискредитации ретивые полиция и суды относят, например, лозунг «Нет войне»! И за этот лозунг уже арестовано и осуждено почти 8 тысяч протестующих граждан России, осуждены даже попы, которых к миру обязывает призывать сан. Да что лозунг, хватают и осуждают даже молчащих женщин с чистым листком бумаги в руках. Понятно, что полиция и росгвардейцы боятся отправки на стреляющую Украину и пытаются в России отличиться особым зверством над безоружными гражданами России.

Но, всё-таки, о чём речь?

Итак, диспозиция статьи 20.3.3 КоАП РФ:

«1. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях…

2. Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий…

Начну с того, что в России имеют возможность использовать вооружённые силы только депутаты, сенаторы и также неизвестные лица, руководящие ансамблем артистов, играющих роль Путина. Следовательно, «дискредитировать использование» - это запретить критиковать тех, кто имеет возможность использовать Вооружённые Силы - запретить критиковать Володина, Матвиенко с их отарами кнопкодавов, а также неизвестных лиц, руководящих артистами.

Ну и зачем тогда писать закон так сложно? Проще же принять закон типа:

«Любая критика правящего режима России - наказывается… Те же действия, сопровождаемые унылой физиономией, – наказываются вдвойне».

Чем плохо? Коротко и ясно. А то «дискредитацию использования, дискредитацию использования». Умники!

Ну и на заметку упрямым. Если запрещено дискредитировать правящий режим, то надо прославлять его! Что непонятно? Делать то, что хочет режим и, прости господи, этот закон! Правда, одновременно вносить «конструктивные» предложения. То есть выходить, скажем, с таким плакатом:

«Да здравствует спецоперация в Украине!! Заменить всех российских солдат срочной службы в российских войсках в Украине депутатами, сенаторами, полицейскими, росгвардейцами, прокурорами и судьями!».

Зачем идти на конфронтацию с, прости господи, законом, если можно не идти?

Ну и опять невозможно не остановиться на органической дебильности правящего режима России – у режима нет никого, кто бы держал в голове все детали происходящего. На мир вещают одни кретины, а законы пишут и принимают другие идиоты. Ну, смотрите, чтобы эта пресловутая дискредитация правящего режима России стала правонарушением, надо дискредитировать не вообще любое применение Вооружённых Сил, а применение их только тогда, когда режим использует Вооружённые Силы «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». То есть, если Вооружённые Силы используются, к примеру, для строительства дач генералам, то такая дискредитация не является правонарушением.

Но дело в том, что и все артисты в роли Путина, и министр с лошадиной физиономией уже десятки раз сообщали всему миру, что цель специальной военной операции не в том, чтобы защитить интересы Российской Федерации и ее граждан, и не в том, чтобы поддержать международные мир и безопасность. К примеру:

«В ходе переговоров Путин подробно изложил Шольцу цели Москвы в контексте проведения спецоперации по защите населения Донбасса».

То есть о защите хоть каких интересов России, как цели войны, и речи нет. Защищаются только интересы ДНР и ЛНР, для чего конкретно: «Россия требует от Украины принятия нейтрального и безъядерного статуса, демилитаризации и денацификации страны, а также признания российской принадлежности Крыма и независимости Донецкой и Луганской народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей».

Как видите, в объявленной цели войны с Украиной нет ни полслова об интересах России, ни об интересах международного мира и безопасности.

Но это замечание, понятное дело, для суда, а в России судов нет, так что я этот момент рассмотрел просто для общего развития. Хотя, разумеется, на суде по обвинению вас в правонарушении по этой статье, надо требовать от прокурора доказать, что цель современной военной спецоперации соответствует цели, указанной в статье 20.3.3 КоАП РФ, а не просто состоит в убийстве как можно большего количества граждан России и Украины.

Что вы хотите на Украине установить?

Поэтому в десятый раз вернусь к вопросу – в чём цель этой войны? Как выглядит победа РФ в ней? Ведь все эти «денацификации», «демилитаризации» и прочие «признания» - не более, чем бла-бла-бла, поскольку являются всего лишь следствием реализации настоящих целей войны. Разве не понятно, что все эти «денацификации», «демилитаризации» и прочие «признания» могли быть достигнуты и без войны?

А цель собственно войны в чём?? Что нужно сделать на Украине, чтобы получить это желаемое следствие - «денацификацию», «демилитаризацию» и прочие «признания»?

Понятно, что Кремлю придётся плюнуть на волю народа Украины и убрать от власти Зеленского и депутатов Рады, хотя сделать это будет непросто, поскольку, как поговаривают злые языки, Зеленский уже нюхает кокаин в Польше, и оттуда его не достать. Но, положим, как-то отстранили от власти Зеленского и нынешний состав Рады, а дальше?

Что в городах и сёлах на Украине будет, когда Вооружённые Силы России, возглавляемые Кадыровым, объявят о победе? В городах на оккупированных войсками РФ землях Украины создадут военные комендатуры РФ, будет объявлен комендантский час, военнослужащие ВС России начнут ходить патрулями с собаками и криками на русском языке: «Halt! Hände hoch!». Будут назначены из местных сторонников Кремля старосты и бургомистры? Будет создана полиция из местных сторонников Кремля?

Кстати, кто знает, Кремль собрался завоевать всю территорию Украины или только часть, разделив её границей по типу границы на Донбассе?

Меня тревожит отсутствие толп народа, ликующего от вида «русского мира», как это было в Крыму. Ведь в Крыму вооружённым силам России в плане политического строительства всего и надо-то было временно охранять законодательные органы власти Крыма, а те уж сами всё организовывали под неподдельное ликование народа. Но тут, к примеру, ВСУ не стали защищать Мелитополь, войска РФ без боя вошли в город, заняли здания ушедших из города администрации и полиции, а вокруг собираются многотысячные толпы народа и на чистом русском языке скандируют: «Мелитополь – это Украина!».

А такое поведение граждан не предвещает ни российским войскам, ни русским, как таковым, ничего хорошего.

На Донбассе в 2014 году были сотни тысяч реально искренних сторонников Кремля, но, тем не менее, местные украинские партизаны (бандиты – по другой версии) перебили всех выдающихся политических и военных вождей ДНР и ЛНР – Мозгового, Гиви, Моторолу и даже главу ДНР, Захарченко. Противников «русского мира» даже там полно.

При той оккупации, которую мы видели в истории нашей страны, вот эти, для кого партизаны, а для кого бандиты, в первую очередь начнут убивать не российских военнослужащих и менеджеров, а их местных сторонников. И партизан (бандитов), уже повязанных кровью сторонников Кремля, трудно будет остановить.

Тут мне с Украины объясняют, что проблема в том, что за 8 лет украинская лживая пропаганда произвела огромны сдвиг в умах людей на Украине. Согласен, но какой бы изощрённой и ни была ложь, однако её невозможно выпускать одну – совсем без правды.

А ведь за эти 8 лет в глаза украинцам бросалось и использовалось украинской пропагандой, что, к примеру, действующий президент Украины, Порошенко, оказался неспособен выиграть повторные выборы у даже не у политика, а у клоуна - Зеленского, - и никакой Центризбирком Украины не сфальсифицировал выборы в пользу действующего президента, как это привычно делается в России. И что – трудно было украинской пропаганде издеваться даже не над самой фальшивой российской властью, а прямо над нами - этими жалкими русскими, не способными даже избрать того, кого хотят?

Вот дежурный путин перед нападением на Украину пообещал расправиться со всеми сторонниками «майдана», виновными в трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе. И Киевский режим приказал осудить по этому делу, но правда, осудить не реальных виновников, а активистов «антимайдана». Что в этом приказе киевской власти «независимому суду» для гражданина России удивительного? Вот приказал, скажем, режим Кремля осудить совершенно невиновного Навального, и в России, так сказать, суды исполнили этот приказ немедленно. И российским, прости господи, «судам» плевать на то, виновен подсудимый или нет! Сказала власть осудить – значит без вариантов, будь ты хоть Иисусом Христом! «Это Россия, детка!» ©

А на Украине? А на Украине читаем: «КИЕВ, 18 сен. 2017 — РИА Новости. Ильичевский суд Одесской области признал сторонников «антимайдана» невиновными по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Пятерых бывших фигурантов дела постановили освободить из-под стражи в зале суда». И что – хотя бы на этих примерах трудно было украинской пропаганде издеваться даже не над российскими «судами», а прямо над нами - над этими жалкими русскими, не имеющими даже подобия настоящего суда?

Под Харьковом ВСУ разбили огромную колонну российского ОМОНа, комментатор, помимо трупов, помимо разбитых автозаков, показал, что российские омоновцы на грузовиках везли своё обычное снаряжение – дубинки, щиты и каски. И украинский комментатор был до предела возмущён видом этого оснащения для избиения безоружных людей, и выплёскивал из себя, что никто не посмеет бить украинцев, как бьют русских в Москве, Питере и других городах России.

И что – трудно было украинской пропаганде издеваться даже не над этими российскими порядками, а прямо над нами - над этими жалкими русскими, не имеющими в России даже подобия человеческих прав и позволяющих бить себя, когда русские собираются без разрешения режима?

Не буду идеализировать украинцев, не удивлюсь, если 99% из них, скорее всего, примут любую власть, даже власть Кремля. Но неужели трудно понять, что для остальных украинцев мы, русские, выглядим псами на поводках, псами, которые хотят установить на Украине свою собачью власть под названием «русский мир»?

А 1% населения Украины – это 350 тысяч человек.

Напомню, что после Великой Отечественной войны, когда мы, русские, вместе со всем советским народом были в зените своей славы, на Украине почти 10 лет приличная часть украинцев, правда, в основном западных, под командованием Бандеры и Шухевича убивала тех наших великих предков. И за 10 лет бандеровцы убили 25 тысяч советских солдат, пограничников и милиционеров, и ещё 30 тысяч гражданских сторонников Советской власти, убивала под лозунгом: «Бандера, Шухевич – герои народа, они воевали за нашу свободу!». Сейчас, думаю, на оккупированных ВС России землях Бандера и Шухевич с их сторонниками никому и даром не нужны.

Но вот свобода…

И у меня остаётся без ответа задаваемый с самого начала войны вопрос: в виде каких порядков и новых органов власти, устанавливаемых оккупационными войсками, Кремль видит победу на Украине? На это вопрос обязан быть ответ у каждого депутата и сенатора России – ведь они принимали решение начать эту войну. Они же обязаны были видеть и то, как выглядит победа.

Но они молчат. А что это может значить? Только то, что никакой внятной и полезной для России цели у войны с Украиной просто нет.

Правда, есть сведения, что сразу после 2014 года ряду высокопоставленных и близких Кремлю лиц под руководством В. Суркова было выделено 5 миллиардов долларов, для создания на Украине сторонников русского мира, которые бы приняли войска России, как свои. Они отчитались о полном успехе, на самом деле эти деньги были просто разворованы. «Это Россия, детка!» ©. По моему мнению, войну начали по указанию американских кукловодов, хотя, конечно, деньги тоже могли быть выделены, посему я сам не сильно верю в эти сведения «от инсайдеров», а вы уж как сможете.

Но если бы подготовка вторжения на эти 5 миллиардов была произведена (была возможность её произвести), то в таком случае была бы понятная цель войны и могла бы повториться история с Крымом. М-да… Могла, да не повторилась. И сегодня внятной политической цели у этой войны просто нет.

Но тогда цель войны в том, чтобы убить на Украине как можно больше украинских и российских граждан.

А что ещё?