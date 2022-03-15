Президент подписал 15 лет заключения зв сотрудничество с врагом. И президент этот не Путин

Первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко во вторник сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, по которому можно отправить в тюрьму сотрудничающих с "государством-агрессором".
Власти Украины в январе 2015 года официально объявили РФ "страной-агрессором". Верховная рада 3 марта приняла законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс страны. Первый документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет, второй – позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.
Сообразительный написал 15.03.2022 15:07
Молодец!
А представьте к примеру, пУйло нанес ядерный удар по США, а Байден "допустим" вместо того, чтоб
принять аналогичный закон стал поощрять нападение на США и встречать РашкоФашистов с цветами!!!)))
Представили?
Что НЕ логичного в поступке Зеленского против объявивших ему войну путинских РашкоФашистов?
Чего мы "пристали" к Зеленскому с "обвинениями"?
Или хотим, чтоб после ядерного удара нас США "встречало" с цветами???