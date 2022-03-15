Новостей с Анатолием Барановым больше не будет

К сожалению, проект ежедневных новостей на ютуб-канале Социал ZA закрылся по независящим от меня причинам.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Нет, его не закрыл Роскомнадзор, генпрокуратура или ФСБ - просто ему отказано в финансировании, и без того не слишком щедром.

Наша команда готова была работать за смешные деньги из идейных соображений, но совсем без денег это просто невозможно.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Напомню, в этом месяце YouTube прекратил монетизацию на российских каналах, так что и этот источник средств тоже закрыт для нас.