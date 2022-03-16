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Московский листок

Оказывается, санкции сказались даже на производстве ксероксной бумаги

Опубликовано 16.03.2022 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

промышленность бумага
Оказывается, санкции сказались даже на производстве ксероксной бумаги

Три десятилетия строители новой России бичевали "совок" за неумение производить туалетную бумагу. При этом они пыхали такой злостью, как будто советские газеты навсегда оставили на их нежных задницах незаживающие раны. И вот наступил час Икс, когда проходят проверку на прочность результаты экономического рывка, обеспечившего, судя по бравурным отчётам, приток инноваций и вставание России с колен.

 

Я никогда не думал, что выпуск бумаги для ксерокса, какой-нибудь "Снегурочки" или "Снежинки", может являться проблемой для большой страны с вековыми традициями по сбору макулатуры. Глядя на витрины закрывающихся сейчас киосков "Роспечати", на потоки писем из руководящих и контролирующих инстанций, казалось, что бумажной массы имеется больше чем вдоволь. Однако для выпуска плотных белоснежных листов высокого качества одной этой дряни, похоже, недостаточно.

 

Месяца два назад мы в учреждении закупали бумагу по 220 руб. за пачку. Каково же было моё изумление, когда сегодня в специализированном магазине услышал, что кому-то вчера повезло закупить её по 460 руб. за пачку. Утром сегодня цена была уже 500 руб. Днём - 600 руб. Вечером - 695 руб. Сотрудница магазина озвучила указание начальства, что отныне продавать бумагу можно не более одной упаковки в руки.

 

С одной стороны, хорошо - сохранятся многие деревья. Но и особо порадоваться нельзя. Бюрократы ведь начнут с удвоенной энергией и тройным размахом составлять электронные документы, таблицы, мониторинги. Впрочем, от бумажного пиршества они вряд ли откажутся, пока последние бюджетные деньги не будут изведены на бесполезную переписку, распечатки, ксерокопии.

 

Строители новой России говорили, что для того, чтобы научиться производить туалетную бумагу, потребовался распад Советского Союза. А что требуется им для того, чтобы научиться выпускать бумагу для ксерокса? Про принтеры, сканнеры, МФУ и прочую оргтехнику в этой связи и упоминать-то страшно.



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