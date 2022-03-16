Выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы граждан

Выход России из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан, заявили в Министерстве иностранных дел.

"В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство", — отметили в ведомстве.

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А ведь и правда, не повлияет! Если у тебя ни прав, ни свобод, как на них можно повлиять?

В Конституции РФ прав не меньше, чем у других. Но что толку, если воспользоваться ими нельзя?

Вот, допустим, 31-я статья Конституции о свободе митингов и собраний. Есть? Есть! А воспользоваться можно? Нет!

Я уже не про нацболов, которые полжизни положили на эту статью, и все мимо. Вон, тетка выходит с пустым листочком на Манежную - раз, и повинтили. Нельзя!

Другая тетка выходит к Храму Христа Спасителя с листочком, на котором написана 6-я заповедь: "Не убий!" И ее повинтили...

Какие там еще у нас права? Избирать и быть избранным? Не смешите!

Что там еще? Тайна переписки? Каждый имеет право на жизнь? Никто не должен подвергаться пыткам? Жилище неприкосновенно?

В общем, все у нас хорошо с правами человека, нам Совет Европы без надобности...

А.Б.