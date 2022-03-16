Огромную страну превратили в мишень

Пропагандисты говорят, что на случай дальнейших санкций в России хлеба, гречки, макарон хватит. Хватит ли лекарств, одежды, обуви? На наших рынках доля импорта составляет 75 %. 85 % лекарств производится из импортного сырья. Следует уже сейчас хорошо подумать, что будем делать через 3 - 4 месяца если санкции не будут сняты. А они точно не будут сняты. Запад и США просто о них забудут, если руководству не напомнят водители, транспортники и граждане. Народ Запада уже начинает волноваться.

А вот в России при любых катаклизмах народ молчит. Что бы это значило? Вот в Италии, Испании водители объявляют забастовку по причине роста цены на моторное топливо. И никто не говорит, что у них есть лидер, который и предложил забастовку и будет ей руководить. Водители как - то сами организовались. У нас в России всё наоборот. Лидер есть, но его всё устраивает, ни каких митингов, ни каких забастовок, он поддерживает все начинания президента.

А недруги и предатели по - прежнему растаскивают Россию. Например, компания "ЮКОС" Ходорковского выиграла через суд 5 миллиардов долларов у России. Неплохой куш. Раз Запад решил экономическими методами уничтожить Россию, то любые суды будут работать против России и её руководства. Жаль, что это самое руководство не обладает перспективным мышлением. Сколько Ходорковский принёс бед России с того самого дня, когда президент его амнистировал и чуть позже заявил, что у него руки по локоть в крови. Так надо было судить за убийства и проблем было бы меньше. Расхлёбываться придётся народу.

Вот Австралия, находящаяся за тысячи километров, вводит санкции против наших 33 бизнесменов, в том числе против Абрамовича, Миллера, Шувалова. Значит 33 гражданина России имеют в этой стране недвижимость и вклады. Думаю миллиардов десять наберётся долларов. А что же наша власть? Ничего, такова политика. Воруйте, грабьте пока мы у власти. В.Потанин сбежал в Израиль на личном самолёте с 30 миллиардами долларов. Кто нибудь может сказать, что происходит в стране? Наше правительство, президент о чём угодно говорят, но только не о миллиардерах, которые вывели и возможно продолжают выводить миллиардеры в другие страны. Можно подумать, что Мишустин об этом вообще не знает. Рассказывает на камеру о каком то снижении налогов, отсутствии проверок, отсрочки оплаты долгов и так далее. Но не говорит о вывозе миллиардов долларов. Ну это же самый настоящий грабёж. В Австралии 33 миллиардера, ближе не могли найти убежище?

На передаче у Аграновского говорит заместитель Зюганова Ю.Афонин: "Весь мир взял паузу. 4 - 5 месяцев мы выдержим. Наша элита думала, что мы впишемся в политику Запада, ликвидировав Советский Союз. Стали покупать дворцы, яхты, клубы, самолёты, а вписаться так и не смогли. Промышленность разграбили , а ничего нового не создали. Новая власть не только ничего не создала, но и не сохранила то, что было создано до неё.

А интернет день и ночь радует простых граждан России. Например, крупный производитель бытовой химии сообщил, что цена порошка для стирки будет повышена на 30 %, на моющие средства на 26 %, на средства для уборки на 74 %. Повышаются цены на средства гигиены для детей. Оказывается производство бытовой химии зависит от поставок из Польши. Вообще Россия может что - то производить без импорта? Оказывается не может, потому что президент много лет назад дал поручение правительству работать над импортозамещением. И так правительство поработало, что не осталось в стране ни одного производства без импорта. Почему же в стране мёртвая тишина. Никому ничего не надо. А стиральные порошки действительно стали недоступны. Зашёл в магазин надо порошок для смягчения воды. Купил "calgon" - 400 грамм - 280 рублей. Для стирки вообще не подъёмные. Когда же этот бардак кончится? Вообще в стране ничего не производится без импорта. Не далёк тот день когда президент будет ходить неделями не снимая рубашки. Стирать не на что, пошива нет, импорт запрещён. Он привык одеваться в Италии. Скорей бы. А мы по старинке будем стирать используя золу, хотя молодым придётся поучиться у стариков. Однако зола осталась только в сельской местности, в городах её нет. Так кто же привёл страну и народ к такому положению? Настало время назвать имена предателей. Главными виновниками развала СССР были высшие круги советской, особенно столичной интеллигенции, прежде всего творческой, но и научно - технической. Особо неприглядную роль сыграли высшие военные. А как эта свора живёт сейчас?

Но главный виновник развала Союза конечно народ. Он не разваливал Союз и даже на референдуме в 1991 году высказался за сохранение Союза, но дальше дело не пошло. Оно не идёт и сейчас. Почему в соседних странах народ митингует и даже устраивает погромы и добивается своего. Мы же безрукие и безногие всё отдали на откуп власти, которая живёт в своё удовольствие, накапливает миллиарды и в случае недовольства народа спокойно перебежит к нашим врагам, как это сделала артистическая "элита". Они ведь тоже уехали не с голыми руками.

Десятый раз задаю вопрос себе и читателям: почему так получилось, что развитое государство и экономически не зависимое оказалось в таких санкциях, которых мир ещё не знал. Огромную страну превратили в мишень для нападок. Над нам смеются, а власть этого не замечает, принимает законы, выдаёт указы для роста экономики, а на самом деле ничего толкового в этом нет. Нужно менять общественно - политический строй, национализировать сырьевые компании, сократить разросшийся аппарат дармоедов, перевести депутатов на государственную службу и созывать два раза в году для принятия законов. Провести раскулачивание очень богатых граждан. Не может депутат или чиновник иметь несколько миллиардов долларов за 10 - 15 лет. Обобрать рабочих может, продав изделия или сырьё в том или ином виде, именно из этих денег создаются миллиарды. Социальные проблемы народа их не волнуют. И власть нас дурит тем, что мы живём в демократической стране. А что такое демократия? "Это когда можно говорить что угодно, всё равно ничего не изменится". Правда тот кто говорит может попасть даже в тюрьму, но на власть это не отражается.

Сегодня зашёл в отделение "Сбера" получить пенсию. В маленьком зале сидит старушка перед оператором, что - то оформляют. У стены сидит ежё одна старушка ждёт очередь. Я присел рядом, вижу что - то старушку волнует и она повернувшись ко мне спрашивает: что вы думаете об Украине? Я удивился, что Украина волнует пенсионерку. Она говорит, что там находится её внук. Я не подумав спрашиваю: он живёт там? Она говорит, что служит. И поведала следующее. Он срочник, в конце прошлого года их привезли к границе с Украиной. Дату не назвала а сказала, что их ночью погрузили на крытые грузовики и куда-то повезли. Куда никто не знал. Везли долго, парни попросили остановиться по малой нужде , не остановились. Недавно внук позвонил и я начала спрашивать как служишь, как кормят? Внук говорит, что нам запретили что либо говорить. Я живой и положил трубку. Ещё добавил, что заставили подписать рапорт на сверхсрочную. Читатель поймёт в чём дело. Эта же старушка говорит мне, что вчера в Никольске хоронили убитого солдата. Оператор услышав наш разговор сказала, что в этот же день в Пензе хоронили трёх погибших солдат. Значит потери огромные. Вот что значит у некоторых руководителей нет перспективного мышления.