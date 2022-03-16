Эхо погрома

Один из крупнейших профсоюзов Италии Unione Sindacale di Base (USB) призвал к акции протеста у аэропорта Пизы в субботу - рейсы с гуманитарной помощью для Украины на самом деле перевозили военные грузы.

Думаю, экономический погром России, который учинил запад, скоро начнет икаться массовыми протестами трудящихся. И это естественно и закономерно.

Раздули истерику с участием голливудских звезд, а что на самом деле? Два омерзительных режима, один полуфашистский, другой полунацистский, начали войну, причем даже честно обозвать ее стесняются - ни той, ни другой стороной война не объявлена.

За спиной одного режима - весь империалистический Запад, за спиной другого - такой же империалистический Китай. Война за передел мира, уже делят вовсю.

А рабочий класс что? Будет готовиться умирать за голливудскую жвачку? Как видим, первый шок от войны в Европе проходит, и тезис о перерастании империалистической войны в социалистическую революцию снова актуален.

А.Б.