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Московский листок

Эхо погрома

Опубликовано 16.03.2022 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Эхо погрома

Один из крупнейших профсоюзов Италии Unione Sindacale di Base (USB) призвал к акции протеста у аэропорта Пизы в субботу - рейсы с гуманитарной помощью для Украины на самом деле перевозили военные грузы.

Думаю, экономический погром России, который учинил запад, скоро начнет икаться массовыми протестами трудящихся. И это естественно и закономерно.

Раздули истерику с участием голливудских звезд, а что на самом деле? Два омерзительных режима, один полуфашистский, другой полунацистский, начали войну, причем даже честно обозвать ее стесняются - ни той, ни другой стороной война не объявлена.

За спиной одного режима - весь империалистический Запад, за спиной другого - такой же империалистический Китай. Война за передел мира, уже делят вовсю.

А рабочий класс что? Будет готовиться умирать за голливудскую жвачку? Как видим, первый шок от войны в Европе проходит, и тезис о перерастании империалистической войны в социалистическую революцию снова актуален.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Про войну и погромы
Вопросы, вопросы, вопросы написал 16.03.2022 10:54
1. Покажите мне рабочий класс в России.
2. Тезис был ваще-то, насколько мне память не изменяет,- "о перерастании империалистической войны в ГРАЖДАНСКУЮ"! Он действительно актуален. А вот про "социалистическую революцию" вы, ув.тов.баранов, сами придумали или кто подсказал?
3. Про то, кто у кого за спиной (за жопой) можно по-подробнее?
4. Два омерзительных режима, один - ставленник ублюдочного российского олигархата, другой - точно такого же украинского олигархата. И это не война, ув.тов.баранов, а криминальная разборка двух организованных преступных группировок международного масштаба, они же - "государство Россия" и "государство Украина".
5 Погром учинила ОПГ "государство РФ" сначала у себя в стране, потом поперлась в Украину. А то, что сделал Запад, так это - ответка от имени ОПГ "государство Украина", дабы подлить маслица в разборочку. И украинская ОПГ оказалась куда умнее и хитрее своих российских коллег.
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