Война войной, а воровство по расписанию

Правительство и ЦБ не готовились к военной операции?

Россия в начале года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США. В январе они выросли до $4,503 млрд, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила $2 млрд, краткосрочных — $4,501 млрд.

Это как понимать? Правая рука не знает, что собирается делать левая?

Или наоборот, кто-то имеет долю в конфискате?

Спецоперация принимает всемирный характер

Четыре сторожевых корабля КНР в среду вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, сообщило агентства Kyodo.

Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть эту зону. Между тем корабли КНР находились вблизи островов Сенкаку на протяжении последних 20 дней. Совпадение?

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий.

Разумеется, никакого национализма...