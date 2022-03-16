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Московский листок

Война войной, а воровство по расписанию

Опубликовано 16.03.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Война войной, а воровство по расписанию

Правительство и ЦБ не готовились к военной операции?

Россия в начале года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США. В январе они выросли до $4,503 млрд, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила $2 млрд, краткосрочных — $4,501 млрд.

Это как понимать? Правая рука не знает, что собирается делать левая?

Или наоборот, кто-то имеет долю в конфискате?

 

Спецоперация принимает всемирный характер

Четыре сторожевых корабля КНР в среду вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, сообщило агентства Kyodo.

Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть эту зону. Между тем корабли КНР находились вблизи островов Сенкаку на протяжении последних 20 дней. Совпадение?

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий.

Разумеется, никакого национализма...

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Вспомним былое
Сов ОК написал 16.03.2022 10:50
Весной 1779 года русские моряки и промысловики, возглавляемые Антипиным и Шабалиным, на семи байдарах направились к берегам Хоккайдо. 24 июня того же года они вошли в гавань Ноткомо на северо-востоке острова, где собрали с проживавших там айнов ясак и фактически приняли 1500 человек в российское подданство
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