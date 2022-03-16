Миссия ООН по правам человека публикует данные по жертвам среди мирного населения

Данные на 15 марта

С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 14 марта 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1834 жертвы среди гражданского населения страны: 691 убито и 1143 ранены.

В том числе:

всего убиты 691 (135 мужчин, 99 женщин, 7 девочек и 11 мальчиков, а также 30 детей и 409 взрослых, пол которых пока неизвестен)

Всего ранено 1143 человека (105 мужчин, 73 женщины, 15 девочек и 4 мальчика, а также 43 ребенка и 903 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях: 751 погибший (173 убитых и 578 раненых).

На территории, подконтрольной правительству: 582 жертвы (134 убитых и 448 раненых)

На территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками»: 169 жертв (39 убитых и 130 раненых).

В других регионах Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем Правительства, когда произошли жертвы: 1083 пострадавших (518 убитых). и 565 раненых)