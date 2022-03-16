Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Спецоперация принимает всемирный характер

Опубликовано 16.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза

Вчера я объявил, что новостных обзоров не будет. Наши обзоры не выдержали демократической цензуры.

А с другой стороны наши зрители спросили резонно - а не могу ли я делать что-то взамен, поскромнее, без купеческого размаха.

Могу. Увы, без монтажа, без видеоряда, без студии, без монетизации... Да, на коленке.

Но хотя бы сохранить аудиторию, то есть вас.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Итак.

1. Выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы граждан https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Итальянские профсоюзы начали блокировать военные грузы на Украину https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Западный капитал оставляет России 200 тысяч безработных

4. Правительство и ЦБ не готовились к военной операции? https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Спецоперация принимает всемирный характер 6 Власти Китая приняли решение направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к лозунгу "Нет войне!"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Спецоперация принимает всемирный характер
Спецоперация принимает всемирный характер
16.03.2022
Конец глобализации в отдельно взятой России
Конец глобализации в отдельно взятой России
15.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Так не победим! (1)
Спецоперация принимает всемирный характер (0)
Миссия ООН по правам человека публикует данные по жертвам среди мирного населения (2)
Война войной, а воровство по расписанию (1)
Эхо погрома (7)
Огромную страну превратили в мишень (4)
Выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы граждан (10)
Оказывается, санкции сказались даже на производстве ксероксной бумаги (8)
Новостей с Анатолием Барановым больше не будет (0)
Президент подписал 15 лет заключения зв сотрудничество с врагом. И президент этот не Путин (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Центробанк прячет информацию о санкционных компаниях
Михаил Делягин Михаил Делягин: Разочарование недели: отставка Набиуллиной не состоялась
Михаил Делягин Михаил Делягин: Штраф за ношение маски???
Дарья Митина Дарья Митина: Разговорчики в строю
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Какие экономические меры срочно необходимы для спасения от катастрофы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss