Вчера я объявил, что новостных обзоров не будет. Наши обзоры не выдержали демократической цензуры.

А с другой стороны наши зрители спросили резонно - а не могу ли я делать что-то взамен, поскромнее, без купеческого размаха.

Могу. Увы, без монтажа, без видеоряда, без студии, без монетизации... Да, на коленке.

Но хотя бы сохранить аудиторию, то есть вас.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Итак.

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2 Итальянские профсоюзы начали блокировать военные грузы на Украину https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Западный капитал оставляет России 200 тысяч безработных

4. Правительство и ЦБ не готовились к военной операции? https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Спецоперация принимает всемирный характер 6 Власти Китая приняли решение направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине