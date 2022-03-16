Так не победим!

Вчера я объявил, что новостных обзоров не будет. Наши обзоры не выдержали демократической цензуры.

А с другой стороны наши зрители спросили резонно - а не могу ли я делать что-то взамен, поскромнее, без купеческого размаха.

Могу. Увы, без монтажа, без видеоряда, без студии, без монетизации... Да, на коленке.

Но хотя бы сохранить аудиторию, то есть вас.

С другой стороны - зачем? Это ж надо объяснить, зачем.

Весь проект создавался в том числе и в рамках проекта "муниципальной революции", которая мне очень близка. Революции снизу, которая идет от сферы муниципального управления, в отличие от всех русских революций, двигавшихся сверху, начиная от царя Димитрия Первого (Лжедмитрия), избранного впервые "императором по римскому обычаю" на войсковом круге и пытавшемся установить новое государство через царскую волю. До Владимира Ленина, произведшего Октябрьский переворот в столице и потом рассылавшего комиссаров в губернии организовывать "победное шествие Советской власти". Ну и дальше, вплоть до Ельцина на танке.

"Мы пойдем другим путем", сказал все тот же Ленин, правда, по другому поводу.

Впрочем, тоже пойдем от столицы, поскольку именно в Москве в сентябре состоятся муниципальные выборы. Вы скажете: "Или не состоятся". А почему? У нас что, война? Нет, у нас мир и все по стандартам мирного времени.

Правда, приняты некоторые загадочные поправки в законодательство, очень напоминающие нормы военного положения, но оно ведь не объявлено. Просто идет спецоперация где-то далеко, в другой стране... Ну так с точки зрения норм закона.

Но выборы никто не отменял. И даже предвыборную агитацию тоже.

Теперь о готовности нашей оппозиции к "муниципальной революции".

Даже для "Единой России" является проблемой найти полторы тысячи годных кандидатов на посты муниципальных депутатов. Для оппозиции эта задача может быть решена только и исключительно сообща, и то с трудом.

Ну а у нашей оппозиции объединяться не любят, не умеют и делают это из-под палки.

Да вот, конкретный пример: проект, обозначившийся еще год назад как координирующий (а местами направляющий и даже руководящий), ликвидирует доступ к единственной медийной площадке, которую реально может считать своей. Находящейся внутри проекта.

Да, можно просить "по дружбе" кого-то - кстати, таких, кого можно просить, стало недавно существенно меньше. А своего нет ничего! И создать это "что-то" уже нет времени.

Был еще полупопулярный канал на 140 тысяч подписчиков, бывший "Рот Фронт Урал", потом ему поменяли название и на финал после трех страйков его закрыла администрация YouTube. Смешно, но мне предлагалось его купить... Слава богу, оказалось не на что.

Как товарищи собираются вести кампанию для 1500 кандидатов в депутаты?

Видимо, никак. Потому что повод к разрыву отношений из-за того, что часть оппозиции относится к военной кампании на Украине не так, как считает правильным другая часть оппозиции, выглядит, мягко говоря, надуманным.

Скажем, я точно отношусь к этой военной кампании не так, как относятся в Кремле. Но обрубает мне кислород совсем не Кремль...

В свое время, после поражения Зюганова на президентских выборах 1996 года в газете "Правда" вышла моя программная статья "Так не победим!"

Так вот, с тех пор так ни разу и не победили...