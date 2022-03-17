6 лет борьбы и фейки госразлива

В апреле 2022-го года сравняется уже 6 лет преступлению против детского врача с 30-летним стажем Сауле Шайназаровой. В материалах о детском враче меняется лишь количество безнаказанных лет её обидчиков, но по сути не меняется ничего.

Ещё в декабре 2020-го Сауле Шайназарова записала видеообращение, в котором перечислила участников преступления в детской поликлинике Троицкой городской больницы поимённо:

«Хочу сделать обращение: Если что-то со мной случится, или с членами моей семьи, прошу винить (больше некого винить) главного врача Герасименко, её подчинённых - Тетееву, Ботенкову, Голубеву, а также полицейских Силонова, Гусева, Сучкова, и его руководство. Именно они участвовали в избиении, и фельдшер Перельман со скорой помощи. ...Это основные люди, которых я назвала. Есть и ещё люди».

Все эти соучастники остаются по-прежнему безнаказанны. Да, видимо, и не переживают, что им придётся держать ответ — отвечать за их побои пока приходится самой Шайназаровой. 6 лет она получает отписки из разных ведомств, настойчивые отказы в возбуждении уголовного дела, осенью 2020-го детского врача штрафуют на десять тысяч (за фейковый пикет у Приёмной Уполномоченного по правам человека), в феврале 2021-го ставят на профилактический учёт в полицию по УМВД Бирюлёво Западное.

Фейк, запущенный представителями власти, порождает параллельную реальность, искажает действующие стороны — искалеченного врача преследуют, избивающие остаются под защитой государства. Фейки недавно признаны государством суровым уголовным деянием, деянием гражданской среды. Но как быть с фейком госрозлива?

Сауле Шайназарова (как честный врач, не желавший оформлять неверную отчётность, и отстаивающий права пациентов на необходимое для них лечение) была избита 21 апреля 2016 года на своём рабочем месте. В результате нападения Шайназарова получила ряд травм (сотрясение головного мозга, ушибы внутренних органов, закрытый перелом правой ключицы, закрытый перелом правой лучевой кости, разрыв сухожилий и связок в правом плечевом суставе), потеряла работу, дальнейшую работоспособность.

Вырванная рука Шайназаровой не восстановлена до сих пор, непреходящие отёки перешли уже на ключицу и на спину. Свидетели (кроме заинтересованной группы лиц, участвовавших в нападении) опрошены так и не были, видеозаписи из поликлиники к делу не подключались, исследования здоровья Шайназаровой не проводились. Тем не менее, «отсутствие событий указанных преступлений» — установлено.

Сауле Шайназарова обращалась с жалобами в Приёмную Президента РФ, Прокуратуру, Трудовую инспекцию, в Аппарат Уполномоченной по правам человека, в Мэрию, Следственный комитет, в Министерство здравоохранения, Департамент здравоохранения Москвы, Мосгордуму, Государственную Думу, судебные инстанции, но все ведомства, по всему, погружены в многолетний туман — не видят, не слышат свидетельств пострадавшего врача, но описывают в своих ответах какую-то фейковую реальность, выносят по ней решения.

Хотя, может, конечно, всё проще, и никакого туманного забвения, обычная коррупция. Президент Путин, например, даже не отрицает её наличие в Российской Федерации, требует жёстко пресекать.

3 марта 2022 года в Пресненском районном суде прошло судебное заседание по жалобе Сауле Шайназаровой о признании незаконным бездействия московского руководителя ГСУ СК Андрея Стрижова по её заявлению о преступлении 2016-го года.

Судья С. Артемов пришёл к выводу, что обращение Шайназаровой «было рассмотрено надлежащим должностным лицом», «по нему было принято процессуальное решение», Андрей Стрижов на тот момент не являлся руководителем московского ГСУ, поэтому жалобу Шайназаровой оставить без удовлетворения. Ничего нового в суде не произошло, суд выступил наравне с другими кабинетами, стоящих на страже порядка и закона.

Таким вот типичным образом и проходят годы борьбы Шайназаровой с теми, кто сделал её калекой. Помимо выверенных юридических фраз — «принято процессуальное решение», «не являются предметом рассмотрения жалобы» никто по сути из должностных лиц в суть-то события 6-летней давности и не проникал, ибо детский врач с вырванной рукой и «отсутствие событий указанных преступлений» сочетаться не могут.

А Андрей Стрижов (раз уж дело дошло до суда о его бездействии) мог хотя бы теперь обратить внимание на столь драматичное дело Шайназаровой — в ведомстве в те года было неспокойно, тревожные аресты высоких начальников (Дрыманова, Крамаренко, Максименко), обвинения по освобождению от уголовной ответственности. Можно ли без сомнения говорить об объективности решений дел в СК тех лет? Да и к самому Стрижову по делу Шайназаровой как минимум дважды обращалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Но то ли продолжается действие фейкового тумана, то ли не совсем добрых традиций ряда столичных ведомств, но Шайназарова снова осталась за бортом правового поля.