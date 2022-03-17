Я - отнюдь не противник Зеленского. Отнюдь.. Поэтому могу смело указать космополиту и бандеровцу на тот сук, который он беспечно пилит. Имеется в виду подписание закона против российской "пропаганды". (Если это пропаганда, то что ж тогда "замаскированная акция"?)

Наблюдаемые на Украине успехи, объяснимы предельно просто. - Восемь лет российское ТВ вело изнурительные бои не только с укрофашистами, но и с укрофилами. Все эти космато-клыкастые твари уже натурально стоят перед возмущенным взором каждого патриотического интернационалиста. Вот же они - наши вечные, заклятые и насмерть смертные враги! Гиперусилия произвели не очень устойчивое влияние на аборигенов, т.к. большинства это сильно не касается. Но те же каналы годами смотрели в Незалежной. (Ради развлекательного контента или как еще.) Вот эта безнадега выковала в рядах невероятное упорство. Потому они упорото лезут, местами даже без оружия. И оно по-другому быть никак и вообще не могло! А занимались этой типа "пропагандой" граждане с церебральным дефектом. Это не дает возможности их арестаовать за подрывную работу. (Если, конечно, за ними никто не стоит, что очень даже "потужно".) Теперь эта межпуха начинает валить с работы. - Типа, они ж не этого хотели! Дежавю, прям какое-то..

"Героиня" М. Овсянникова утверждает, что годами брехала и городила подлую чушь. Но, выбежав с бумажкой, обнулилась и опять белоснежно-пушистая. А вот -( тебе Овсянникова.. не спрыгнешь!

(Знак отрицания в виде "-(" запатентован на имя автора - А.Х.)

Все планы Стратегов были ориентированы на украинцев образца 2014 года. В целом дружелюбных к русским, даже если те "в камуфле". Как-никак братские народы! Но усилиями дебиловатых знатоков людской души это можно вытравить не только за 8 лет, но и за 8 недель. Было б желание! Возможна ли полная победа ящика над танком? - Увидим..

Не хотелось бы представлять траблы так поверхностно. В отличие от СССР, РФ - страна, где никто ничего толком не понимает. Как оценил наши дела один итальянский журналист (большой друг и знаток нашей страны) - "Глупость и некомпетентность". В частности, это касается такого важнейшего из всех орудий поражения, как пропаганда. Никто в стране не понимает даже смысла этого термина. (Никогда о таких гигантах не слышал!) Усредненное представление сводится с "распространению ложной информации". - Распространение пропаганды ничем от других распространений не отличается. Касаемо "ложной информации", это - антипропаганда. Что наши бравые СМИ демонстрировали не мильен раз и сейчас этим не заняты. Ложь в грамотном пропагандистском материале присутствует в минимальных количествах. (Иначе, см. выше.)

"Лживая геббельсовская пропаганада" - военный штамп. Геббельс был подонком, но как ученый и специалист вопросов не вызывал. Историки всего мира данные о потерях берут именно из "лживой пропаганде". Не будем уточнять источников, пользоваться какими им в голову не придет. Геббельс констатировал убедительность большой лжи, но никогда не рекомендовал метод. Контрпропаганде это - слишком вкусный подарок. (Для особо бдительных хочу подчеркнуть: "Геббельс - падла".)

В США пропаганду начинают изучать уже на уровне колледжей.- Начинают!! Хороших методологий, правда, не представлено. (Они ж не дураки!) Это еще не касаясь сложнейшей темы "посланцев в железных коробках", как определял кино сам Деррил Занук.

Каких-то перспектив на создание и развитие пропагандистского оружия в Богоспасаемой нет. В т.ч. в отдаленной временной перспективе. Им неоткуда взяться. (Как один из последних "старых марксистов" на сделку с режимом не пойду.)

"Пропагандистами" по месту считают знатоков вопроса вроде Соловьева и Скабеевой. Во-первых, требую считать меня Далай-ламой. Во-вторых, за что же их-то под санкции?? (Если, конечно, не очередная "операция прикрытия".)

Рассказывать о такой сложной вещи, как пропаганда, тут явный неформат. Намекну только, что пропаганда - когнитарный процесс.

Где когниции и где Скабеева???