США не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского создать бесполетную зону над Украиной.

По словам Псаки, Вашингтон не видит разницы между закрытием воздушного пространства Украины и «гуманитарной бесполетной зоной». Оба этих действия одинаково приведут к эскалации.

«Президент Байден принял решение, исходя из интересов нашей национальной безопасности. Как мы говорили ранее: бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», - цитирует Псаки РИА «Новости».

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Все не так просто.

Формально войны нет, на Украине происходит мир. И президент мирной страны Украины просит НАТО защитить его воздушное пространство от самолетов РФ, поскольку сам этого сделать не в состоянии.

У НАТО уже есть опыт сбивания российских самолетов - Турция сбила и ничего, пострадала немного в помидорах.

Но Байден не хочет повторять турецкий опыт, поскольку предыдущие его действия заставили говорить о перспективе Третьей мировой всерьез. Настолько всерьез, что многие начали говорить, что она уже идет.

А.Б.