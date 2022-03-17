Кончина Русского мира

Русский мир

Наткнулся на годичной давности выступление А. Невзорова по вопросу войны России с Украиной. Самого Невзорова я не уважаю за продажность и фатовство, но в этом случае он как бы предупреждал, что война между Россией и Украиной при любом её исходе будет концом России. И я бы с Невзоровым согласился, но в разговоре с товарищем, получил от него более точный вывод. При любом исходе этой войны от России останется территория и на ней будут жить какие-нибудь люди, поэтому война – это предметный, ощутимый конец не России, как некой страны. Это кончина того, что называют «русским миром».

Что это такое – русский мир?

Это было не уважение, и не восхищение всего мира нашими, тогдашних русских, достижениями, хотя и к достижениям уважение тоже было. Это уважение и восхищение лично нами, русскими, как людьми определённой даже не национальности, а определённого гражданства. Уважение к нашему мужеству, храбрости, уму, трудолюбию и стремлению к справедливости. И лично к нам! К каждому советскому человеку. Причём, реальная национальность не имела значения – ты мог быть и казахом или якутом, всё равно ты был русским, поскольку принадлежал к русскому миру – был гражданином СССР. И украинцы - это тоже русский мир. Причём, в своё время были едва ли не лучшими его представителями.

Сначала об этом – об уважении к моей Родине, Советскому Союзу.

Помню в молодости читал книгу Конора О'Брайена - дипломата и тогда работника ООН - об убийстве Патриса Лумумбы. Называлась книга, выпущенная в СССР в 1963 году, «В Катангу и обратно». Так вот, в книге не скрывается тогдашнее отчаяние представителей Запада в ООН от дипломатической деятельности СССР - от того, что представители СССР сами практически ничего в ООН не предпринимают. А когда им надо какое-то решение ООН, то тут же находится какая-нибудь страна, которая выносит нужную СССР резолюцию на голосование в ООН. И как Запад не бьётся, как ни пытается мобилизовать своих союзников, а ООН большинством голосов принимает нужную СССР резолюцию, и это при том, что представитель СССР молчит и с невинным видом скромно голосует вместе с остальными.

В начале 50-х сенатор Франции, генеральный секретарь французской коммунистической партии Морис Торез мог на всю страну заявить, что если правительство Франции попробует начать войну против СССР, то французские коммунисты начнут партизанскую войну против такого правительства, и французы относились к таким заявлениям коммунистов с пониманием - тираж газеты французских коммунистов «Юманите» был миллион экземпляров, а число коммунистов во французском парламенте –150 из 627 депутатов.

Это такой был авторитет СССР в мире. Наш, советских людей, авторитет. Подавляющему числу стран мира достаточно было полуслова, чтобы они бросились на помощь СССР. И ещё раз подчеркну - это уважение было к нам, советским людям, а не к Хрущёву или Брежневу. Все в мире понимали, что Хрущёв мог стучать в ООН снятым с ноги туфлей по столу, угрожая всему Западу: «Мы вам покажем кузькину мать!», - не потому, что Хрущёв сам был какой-то там супер-пупер, а потому, что он представлял нас, советский народ.

Представлял людей высшей пробы! Представлял русский мир!

И когда украинцы были русскими, то они не выли за границей: «Подайте сирым и убогим! Пустите нас погреться в ЕС и защитите НАТОй!». Когда они не предавали русский мир, они ходили с гордо поднятой головой!

Вот воспоминания одного из моих институтских преподавателей, ветерана Великой Отечественной Ю.А. Нефёдова. В своей интереснейшей книге «Поздняя повесть о ранней юности» он рассказал о командировке в ФРГ в конце 60-х. Там ему, знающему немецкий язык, посоветовали провести эксперимент.

«Уезжая из посольства, по их совету, в 18.30 я сел во второй вагон электрички, следующей до Кельна от станции Роландсек (Rolandseck), развернул газету «Правда» и стал ждать. Действительно, через несколько минут в купе вошел средних лет мужчина, спросил разрешения и уселся напротив. Потом он, извинившись, спросил, какую газету я читаю. Вторым вопросом был, приезжий ли я из СССР или живу постоянно здесь, в ФРГ. Я ответил, что нахожусь в служебной командировке. Тогда он попросил разрешения побеседовать со мною и, когда я дал согласие, кивнул в коридор, и в купе вошли еще двое примерно такого же возраста. Седоватый, высокий, энергичный, он, очевидно, был инициатором этой беседы, начал сразу же без паузы:

— Мы давно хотели поговорить с русским человеком. Спасибо вам, что вы согласились нас послушать. Но первый вопрос к вам: что нравится и что не нравится вам в Федеративной Республике?».

Я опущу весь разговор, поскольку эксперимент был не в этом разговоре, а в ином.

«Через месяц я повторил этот «провокационный» трюк, но уже в последнем вагоне электрички. Все случилось, как и прежде: попутчики обратили внимание на раскрытую советскую газету. Только на вопрос, приезжий ли я, ответил, что живу в ФРГ постоянно.

Выходя из купе и прикрывая за собой дверь, явно желая, чтобы я услыхал, немец объяснил своим коллегам:

— Дас ист феретер! (изменник)».

Американский мир

Во второй половине 90-х разговаривал как-то за рюмкой чая с разведчиком России в Бразилии. Он хвастался, что, работая под прикрытием дипломатической должности, он имел в этой стране более 20 агентов. Я удивился - богатые США платят своим агентам деньги, во времена СССР, понятное дело, агенты СССР были сторонниками коммунистической идеологии, - это понятно. Но на момент разговора с этим разведчиком, разворовываемая Россия не имела ни денег, ни идеологии. Тогда откуда в этой южноамериканской стране брались люди, которые помогали России?

И разведчик ответил, что его агенты работали на Россию из ненависти к США. В мире тогда ещё были люди, которые надеялись, что русские - это не быдло, а люди высокой пробы, что русские окажут сопротивление мировой несправедливости, источником которой были США.

Правда, разведчик рассказал, что всё не так просто, что и позиции США в этой стране (да и во всех странах) очень сильны, причём, США повторяет то, что изобрёл СССР - ведёт глобальную работу по укреплению своих позиций.

Но сначала обращу внимание вот на что.

Сравним, бюджеты. У той же Украины сегодня весь государственный бюджет менее 40 миллиардов долларов, на эти деньги содержится и армия, и все государственные службы Украины, выплачиваются все пенсии. Бюджет спецслужб США засекречен, но по тем отрывкам, которые вырываются наружу, он составляет около 85 миллиардов долларов. Это деньги, на которые США могут два раза купить всех государственных служащих Украины и заплатить всем пенсии. Да ведь это ещё и не все деньги спецслужб.

Глуповатые миллиардеры перед смертью направляют свои деньги в различные «благотворительные фонды» с целью типа борьбы за права человека или борьбы с курением. И спецслужбы США немедленно подминают бюрократов, распоряжающихся деньгами этих фондов под себя, и заставляют их платить деньги на цели спецслужб США. Вы полагаете, когда настоящий В.В. Путин четыре года, в 1992—1996 года, «в числе «реформистски настроенных политических активистов» проходил тренинг по программе американского Национального демократического института международных отношений» - это была чисто благотворительная акция?

Американцы тратят эти деньги не только на шпионов, но и на вот таких агентов влияния, которые искренне и даже без денег будут у себя в стране преследовать только интересы США, считая их «национальными интересами» своих стран.

И спецслужбы ведут эту работу начиная с детей.

Этот разведчик рассказывал о положение в Бразилии, да и на всём континенте. Различные благотворительные организации и фонды США (а на самом деле, как я сказал выше, уже давно филиалы ЦРУ) присматриваются к детям этих стран ещё в школах, и начинают оказывать помощь наиболее способным. Им оплачивают дополнительное обучение и, главное, их на каникулы возят в США, где стараются поразить техническими и социальными достижениями американцев. Затем оплачивают таким детям (или помогают получить) университетское образование, им помогают продвинуться в политику и занять позиции в управлении этим государством и в СМИ. И США имеют не просто агентов, которые за деньги предадут интересы своей страны, - США имеют в парламентах и управлении всех стран искренних сторонников «демократических ценностей США».

Но ведь такую работу изобрёл и делал СССР! Я уж не говорю о московском университете имени уже помянутого Лумумбы, просто я сталкивался с этим лично. После окончания Днепропетровского металлургического института и курсов английского языка, я около месяца стажировался в 1973 году в Запорожье в «школе ООН», в которой повышали квалификацию не только металлурги Югославии и Польши, но и Индии, и ещё каких-то англоязычных стран. Поэтому нас к этой школе и прикрепили. В области металлургии СССР был самым передовыми! У нас были самые крупные домны, мы первые применили кислород в металлургии, мы изобрели установки непрерывной разливки стали. И так во всех отраслях. К началу 90-х даже в ФРГ каждый десятый легковой автомобиль на дорогах был советским, а, скажем, в той же Югославии - каждый второй.

Но русский мир, повторю, это не достижения экономики или спорта – это мы, русские люди - наши мужество, ум, трудолюбие и, главное, стремление к справедливости, - наш, граждан СССР, авторитет!

Убийцы русского мира

Я начал ездить за границу ещё в СССР и помню, с каким не то, что уважением, а даже с восторгом воспринимали нас, советских людей, и не только, скажем, негры в ЮАР, не только сербы, но даже немцы. Не за деньги нас любили - у нас командировочных было в обрез, - а только потому, что мы были русские, и не диссиденты-отщепенцы, а прямо из СССР. До сих пор помню удивившую меня во Франкфурте на Майне рыжую девушку лет 18-ти, которая услышав мою русскую речь и удостоверившись, что мы из СССР, просила у меня хоть какой-то сувенир из СССР, и я нашёл в кармане 20 копеек. И как она была им рада!

А теперь?

Да, вы считаете себя русскими, у вас предки были ого-го! Это так, вам это льстит, но миру-то за что вас уважать?

Последние события с ужасающей откровенностью показали, что убил русский мир не Кремль - его мерзавцы просто не упустили возможность сесть на шею российскому быдлу. Убили те, кто называют себя «русскими». Называют, уже не имея на это никакого права.

Понятно, что Россия - это не СССР, но ведь и она не маленькая страна, а ведь презрение в мире к России таково, как будто это какое-нибудь …Науру. Не слыхали про такое государство? А оно есть!

Кто именно убил русский мир и чем?

Не дождётесь от меня оригинальности – убила та шваль, которая досталась большевикам от царской России, и которую большевики не догадались удушить, и даже допустили во все органы, формирующие общественное мнение. Убила русский мир русская интеллигенция – незаконно рождённые ублюдки русского паразитического дворянства. Русский мир убили паразиты, имеющие одну цель – как можно удобнее устроится на шее русского народа.

И эти паразиты, паразитируя, меняли осевую цель русского мира – ВСЕОБЩУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – на их собственную цель – ПАРАЗИТИЗМ.

И в СССР, начиная от фильмов и романов, кончая анекдотами, внедрялся целый комплекс паразитических идеек. Главной была суммарная идея – не будь человеком, заботящемся о создании государства и общества справедливости, - общества для будущих поколений. Заботься о себе, любимом! Будь простым животным, даже не стадным животным, а простым. Простым до предела! Твои ценности – сладко кушать, гладко какать и развлекаться. И всё! А из развлечений главное – любовь! И любовь не для создания семьи и воспитания детей (это трудно), а для развлечения.

Главная идея, убившая русский мир, – РАБОТАЮТ И СЛУЖАТ ДУРАКИ!

Я уже лет 20 не смотрю телевизор и художественные фильмы, не читаю художественной писанины, но в памяти остаются забившие экраны писатели и поэты, вкупе с какими-то журналистами, по десять раз женатыми и замужними, но учащими зрителей и читателей вечной любви. А главные герои, показываемые советским людям во всей красе с экранов и в письменных произведениях, – бездельные болтуны. Даже симпатичных и как бы умных преступников показывали и показывают чаще, чем реальных творцов и тружеников России. Интеллигенции России преступники понятнее, чем труженики.

Русский мир корчился в агонии, когда эта «соль земли русской» - интеллигенция - своим примером внедряла в умы людей мысль, что быть образованным – уметь пользоваться знаниями, накопленными человечеством – требует ума и работы. Это трудно. ДУМАТЬ ТРУДНО!! Гораздо проще запомнить слова, описывающие какие-то знания и их болтать! Глупо иметь настоящее образование, если в сотни раз проще иметь соответствующие дипломы и свидетельства об образовании.

Своим примером русская интеллигенция внедряла в народ мысль, что на заводах и полях работают дураки – это трудно и требует ума! А умные люди – устраиваются! Это гораздо проще и выгоднее. Хоть охранником в супермаркете, но устраиваются!

И если уж не повезло и приходится делать какое-то нужное людям дело, то делай его тупо и как попало – так ведь легче!

Зачем тебе быть учёным и делать открытия? Это трудно! Гораздо легче стать доктором наук или академиком!

Зачем тебе идти в армию, чтобы уметь уничтожить врага, если потребуется защитить Россию? Это для глупых дураков! Гораздо легче устроится в армии, чтобы в 40 лет уйти на пенсию

Зачем тебе что-то знать об устройстве России или хотя бы понимать, что написано в Конституции? Это трудно и требует ума. Гораздо проще болтать разные заученные слова и считаться политиком или публицистом. Глядишь и обеспечишь себе этой болтовнёй доходы депутата.

Я могу ещё добавить разных «зачем», но все они подтвердят одно – русский мир убила вонючая цель нынешних всех русских племён – БУДЬ ПАРАЗИТОМ!

И русский мир скончался! Сейчас на Украине массы людей, сражаясь с армией России, в идеологическом плане считают, что они дерутся против русского мира. Идиоты!! Вы дерётесь против собственного мира!

И понимаете трагедию – интеллигентом и так становится не очень умный человек, боящийся самостоятельной деятельности, – той в которой необходимо использовать личное понимание дела, а не заученные книжные слова. А тут ещё интеллигент и в ходе жизни (в реальных делах которой обычные люди умнеют - набираются опыта) только болтает заученное и прочитанное. Сейчас уже народ не представляет, как выглядели проигрыватель или магнитофон, но представим, что у только купленного магнитофона записаны 10 песен, а у старого – 1000. И что старый магнитофон стал в 100 раз умнее?

Поэтому интеллигент и к старости становится не старым мудрецом, а старым мудаком. И даже старости ему невозможно ничего объяснить. Удивляешься, ну как же вы, мудаки, не понимаете, что 2х2=4?? А они гордо так отвечают: Мухин ругается потому, что мы не разделяем его точку зрения!

Правящий режим России к русскому миру, понятное дело, не имеет ни малейшего отношения, но возьмите оппозицию режиму, сплошь состоящую из отборных интеллигентов. Почти 30 лет я пытаюсь объяснить, что выход России из пропасти в создании отвечающей перед народом избранной власти. Ноль! Интеллигент меня понять не способен. Опрос 21 тысячи обычных людей показал, что почти все считают закон о суде народа над избранной властью по итогам её правления ЕСТЕСТВЕННЫМ! А от интеллигента эта идея отскакивает как горох от стенки. Не занимаясь конкретным делом, интеллигент, скорее всего, вообще не понимает, что такое ответственность. Но лезет во власть! Лезет, даже не пробуя понять, ни чем ему во власти надо заниматься, ни то, что за результаты его деятельности во власти надо отвечать!

Или, к примеру, 20 лет «лучшие умы» даже оппозиционной интеллигенции пытаются убрать от власти В.В. Путина, которого уже лет 15 нет в России, и вместо которого захватившие власть неизвестные лица выставляют ансамбль артистов, уже даже и на настоящего Путина совершенно не похожих. Говоришь этой оппозиции – давайте все вместе обратим внимание всего народа на то, что власть в России захвачена неизвестными лицами, и когда это поймёт большинство, то власть будет сметена самими правоохранителями. Ноль! Некоторые блеют – Путин вколол ботокс. Да хрен с ним, даже если какой-то артист и есть настоящий Путин, но ведь не вам его оправдывать! Пусть режим и оправдывается! Что же вы, пудря мозги народу тем, что вы вроде боретесь с режимом, этот режим защищаете в самом уязвимом для него месте??

Ладно…

Что значит «русский мир скончался»?

Это значит, что в глазах остального мира мы уже не те русские, которых искренне уважали во всём мире, как бы мы не пытались представить себя наследниками тех русских. Мы в глазах мира – говно! Все до ежиного – говно. И тупые дебилы, и те, кто пытаются что-то сделать. До этого мир стеснялся это говорить русским, а после войны с Украиной – уже и не стесняется. А чего стесняться, если русского мира нет?

Смешнее того, что от русского мира осталось, является только украинская суверенность. Суверенность абсолютно сознательной проститутки любого мало-мальски сильного господина. Ладно, не об украинской самобытности речь.

Можно русскому миру помочь?

А как? Для этого необходимо убедить стать умнее тех, кто в России находится во власти в русских умах. Но как это сделать?? Они не знают элементарных вещей из устройства мира, им невозможно объяснить примитивные вещи, скажем, что такое вирус или болезнь, или что такое «количество вещества», для них запредельной сложностью является понимание даже того, что написано в Конституции России.

И есть всего лишь одно, что они знают точно, – это то, что они умные! Очень умные!!

Как таких умных убедить поумнеть? Они в ответ завалят тебя блевотиной слов, которые они когда-то читали и запомнили, но даже не попробуют понять, о чём им говорят.