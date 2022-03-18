Крайняя необходимость советской мобилизации

Стоит начинать с самого главного. Российский государственно-монополистический капитализм – ВРЕМЕННЫЙ И ПЕРЕХОДНЫЙ строй. То есть, в пределах тридцати лет плюс-минус детали, не больше. И переходный от «военного коммунизма» к реальному социализму; и что запрограммировано самой историей.

Отсюда и сложность момента: когда авторитет Кремля то растет, то падает. Когда Путин и единороссы исполняют роль такого перехода, борясь с Гусинскими-Березовскими или фашистскими проявлениями – они популярны. Когда останавливаются и гниют тоталитарными «конституциями» – популярность резко падает.

И вот, последний аккорд такого перехода и наблюдается. Базовая суть украинской спецоперации верна. Но насколько она будет выполненной до конца - зависит от быстроты смены переходного периода СОВЕТСКОЙ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ.

Еще раз, как только российский солдат переступил границу Украины – все, советская мобилизационная экономика неотвратима. Потому что уходящая и ельцинско-путинская экономика будет становиться все слабее. И наше поколение будет участвовать в гигантских изменениях вплоть до учебника истории. Хотя, и как обычно, обыватель прозреет в последний момент. Что ж поделать. На то он и обыватель.

***

К примеру, судорожные действия российских властей показывают, что платежный баланс полетит к черту уже через 3-4 месяца. Ну, максимум полгода. А если не полетит и в смысле, Кремль будет трястись над имеющимися резервами; тогда инфляция-девальвация-высокая ставка-дефицит обеспечены, и хрен редьки не слаще. Второе разозлит народ еще быстрее.

А все потому, что импортозамещение – провалено. Хотя это и предполагалось изначально, и при всевластии офшоров; но уж в нынешних условиях тем более. И коль российские граждане захотят выжить, - и будь некоторые из них хоть сто раз сторонниками Путина, - они сами пойдут на поклон к Советской власти.

Потому что, и в частности, украинская ловушка готовилась загодя. Вплоть до уровня Ротшильдов с Рокфеллерами, и никакой конспирологии. Уж последние-то знают, что западная экономика выдохлась и качественно, и количественно. Те же ставки ФРС и ЕЦБ понижать просто некуда, и насчет качества. А «количественные смягчения» приводят только к инфляции, и с катастрофой невозможности низкопроцентного долга. Еще раз, ничто, - ни нулевая ставка, ни печатный станок, - не делают даже признак реального экономического роста, и безработица не сокращается. Можно, конечно, поднять налоги в заметном виде, но тогда зомби-компании и биржи обрушатся без вариантов.

И все радостные вопли послековидного роста коту под хвост. Потому что доходы биг-фарма и биг-тех сдуются; а львиная доля роста уйдет опять в Китай, и быть последнему супердержавой уже определенно и официально, и через пару лет.

Но и запад не дурак. Оный менеджмент научился щупать и политический рынок «стратегическими альтернативами»; и одной из которых была Украина. Коль запад увидел, что Кремль топчется – по всем правилам стратегического менеджмента означает, что «ниша» нащупана. А раз так, санкции ввысь. Хотя, кто ж знает, что получится. Но в принципе, такая схема «испокон веков».

А поэтому хоть внутренние, хоть внешние условия показывают, что капитализм в глубоком кризисе. А раз так - сама мировая история катится в социализм. Оный ни то, что не проигрывал капитализму – а даже и не начинал драться. Но время пришло, и ребенок повзрослел.

***

Итак, «верхи не могут», и отсюда весь мир дошел до жизни такой. А вот насчет «низы не хотят», надо бы разобраться конкретнее.

То есть, иной «левый» читатель кинулся в глубочайший пессимизм. Мол, а где стройные колонны пролетарских демонстрантов?!.. Где массовые забастовки?!.. Где могучая коммунистическая партия?!.. Ах, нетути. Ну тогда, Лелик, все пропало; и надо идти на поклон или к «либералам», или к зюгановцам, а то и к обоим вместе.

Неверно! Потому что горючего материала – цистерны! А то, что иные «левые» не видят их – проблемы извращенного сознания, и когда прошлое и временное исключение стало вечным идеалом.

К примеру, когда чуть ли ни тысяча депутатов собирается на партийный съезд а-ля КПСС – это БРЕД! Разумные решения могут приниматься только жаркими спорами сотни подкованных депутатов, и то от силы. А когда такой табун, все решается узкой кучкой вожаков. Следовательно, несколько десятков тысяч членов партии вполне достаточны; главное, чтобы они были грамотными. Вот это настоящая демократия.

Или, когда активный рабочий предприятия должен быть и жнец, и кузнец, и на дуде игрец – это тоже БРЕД! После тяжелой работы, видите ли, надо провести профсоюзное собрание, потом партийное, дотащиться до дома ночью, и написать отчет. Но тогда умные сдохнут, нормальные устанут, дураки и бюрократы останутся. В крайнем случае, все это эффективно лишь временно, и наподобие Гражданской войны или экстремальных условий Великой Отечественной. Но на всю жизнь это абсолютно неэффективно.

А раз так, идеологическая и организационная работа российских коммунистов в двадцатом веке – ИСКЛЮЧЕНИЕ! Временный экстремум. Это ненормально; собственно, почему и рухнул Союз. И равняться на это и ныне, и тем более буквально, вредно и глупо. А вот современная Россия живет в других условиях. Потому что рабочий класс создал уже свою интеллигенцию за время первого Союза! Девяносто процентов педагогов-медработников-работников культуры и даже силовиков – выходцы из семей рабочего класса. Но вот вам и СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ с соответствующей эффективностью борьбы. Вот это – нормально! Так и должно быть, и когда интеллигенция защищает экономические и политические интересы своего класса.

Конечно, нынешняя верхушка бюджетников куплена олигархией. Но в том-то и огромная разница с царским временем, и когда почти вся интеллигенция была контрреволюционной – что сейчас лишь узенькая мразь антинародна, а трудовое большинство созрело для демократии. Доказательством правоты автора является то, что оклад бюджетника зачастую меньше рабочего. Куда уж нагляднее! Вот она, новая реальность – которую надо РАЗБУДИТЬ.

Следовательно, защищая бюджетника – и рабочий класс защищается автоматически! Это абсолютно одно и то же. В каком-то смысле, массовый бюджетник и является современным рабочим классом в виде его социальной специализации и кооперации. К примеру, оклад бюджетника – АВАНГАРД революционной борьбы. Потому что хороший оклад бюджетника – это стремительный рост семейных доходов. Это спрос на продукты рабочего класса. Это спрос на услуги индивидуальных предпринимателей и кооперативов. Это основа комплексного социально-экономического развития; а раз так, это и нервный узел классовой борьбы.

И если переманить трудовых бюджетников на свою сторону – вот вам и профессиональная партия; вот вам и развитый и грамотный активизм; вот вам и разработка экономики; вот вам и борьба с репрессиями путем переманивания трудовых силовиков на свою сторону; и далее по списку. И вот вам, разумеется, огромная цистерна горючего материала. Если одни руководят, другие поддерживают, такую отлаженную машину не остановить.

Еще раз, работая в бюджетной среде – вы автоматически работаете и в рабочей среде. Одномоментно, и одним выстрелом двух зайцев. Потому что трудовая интеллигенция и является политическим представителем рабочего класса. Коль бюджетник-сын-жена-дочь расскажет о своих проблемах рабочему-отцу, тот за счастье дочери готов хоть самого господа бога лесом послать. А стоять у проходных и подсовывать газетенки, да еще времен царя Гороха – донкихотство в лучшем случае.

И вот насчет роста оклада бюджетника и самый интересный вопрос. О всей системе советских фабзавкомов и СТК сказано не раз. А также, скорее всего, и муниципальный бюджет должен стать КОНСОЛИДИРОВАННЫМ: и состоящим из трех положенных по стране и региону.

Первый - по исполнению государственных обязательств, переданных муниципалитету. Да и по трансфертам. И не надо мозги пудрить. Пока в этот бюджет не пришло, нечего брать из местного. Хватит и так нищими доходами закрывать федеральное разгильдяйство; и уж тем более залезать в кредиты.

Второй – бюджет инвестиций и закупок. Вот пусть все закупки-аукционы-конкурсы, а также передача-аренда собственности, идут только по этому бюджету. Если местная власть хорошо поработала, и конкуренция позволила сэкономить - ВОТ ВАМ И ДОБАВКИ К ОКЛАДАМ УЧИТЕЛЕЙ и так далее. А если местные монополисты задирают цены - вообще создавать МУП и кооперативы, и чтобы была реальная конкуренция. Но пускать этот процесс на самотек, и кормить «королей заказа» … да лесом. Еще раз, этот бюджет должен экономить на закупках, а не забирать бесконтрольно, и за счет народа. Только так и никак иначе.

И третий, собственно местный и территориальный. Пусть будет видна и собственная налоговая и расходная база с эффективностью программ и стратегии, и чтобы все было ясно. А то программы дают ли нужный эффект; или так, для галочки в едином нынешнем бюджете – сплошная галиматья. А по консолидированному принципу все станет ясно и четко. И вот, если сэкономленное и заработанное и с бюджета развития, и с бюджета переданных полномочий и трансфертов, и с территориального собрать – и передать на добавки тем же бюджетникам — вот это дело. Вот тогда и появляется смысл работать хорошо всем, и виден доход за труды. Вот тогда бюджетник ПРОСНЕТСЯ.

А коль единороссы, разумеется, будут стоять против муниципального консолидированного бюджета – иначе все воровство вылезет наружу – тем легче эту мразь разоблачить в глазах народа, и в глазах бюджетников особенно! Тем легче поднять их активность, и теряющих деньги! Тем легче организовать вкупе с рабочим классом в мощную политическую силу и партию. И тем легче создать Советскую власть, и по цепочке вверх. И вот что такое реальная и современная классовая борьба – и хотя бы начало советской мобилизации.

***

Никто не отрицает непосредственную рабочую забастовку, митинг, демонстрацию. Но если брать общий курс – явно видно, что надо раскачать трудовую интеллигенцию. Чтобы она увидела свой интерес в Советской власти. Если, с одной стороны, ухудшение положения доведет до ручки; а с другой стороны, перспектива фабзавкомов и СТК, и с местным консолидированным бюджетом в том числе, поднимет их оклады в разы – то и вперед.

Итого, и уже по всему материалу. Да даже начхать, любит иной читатель социализм или нет. Да пусть хоть убьется головой об стену в экстазе любви к единороссам. Да наплевать, занимается оный политикой или нет. Короче, абсолютно поеб.ть, какой он там махровый мещанин. Ну жрать-то он хочет?!.. Бутылочку по субботам, и после бани, уважает?!.. Если уважает - никуда тебе, милок, с подводной лодки не деться. Когда все посыплется к ядреной маме, - А ПОСЫПЛЕТСЯ НЕПРЕМЕННО, и уже через полгода, - ты взвоешь, и сам потребуешь советскую мобилизационную систему с общественным единством и порядком.

А если кто упрется, и будет мешать – не завидую. Сам народ порвет на части. И вот в чем крайняя необходимость советской мобилизации.