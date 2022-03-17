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Московский листок

Мертвый СССР все еще держит Молдавию за п... Приднестровье

Опубликовано 17.03.2022 в разделе комментариев 0

молдавия санду
Мертвый СССР все еще держит Молдавию за п... Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия должна вывести своих военных из Приднестровья, передает РИА «Новости».

По ее словам, РФ имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта.

«Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта», — сказала глава государства.

Ранее Санду заявила, что Россия направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать Кишиневу стать независимым от СССР.

Приднестровская молдавская республика, 60% жителей которой составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Никакой РФ в тот момент еще не существовало, была РСФСР, которой было, скажем так, не до событий в районе Тирасполя.

И была 14-я армия, которая стояла там с незапамятных времен, и воинские склады, на которых хранятся боеприпасы еще с маркировкой времен Александра Третьего, и ликвидация которых представляет собой почти нерешаемую техническую задачу.

И при чем тут СССР, которого в 1992 году уже не существовало, и независимость Кишинева, которую он получил годом раньше?

Напомню, речь шла о вооруженной попытке Бухареста взять под контроль Молдавию, которой помешала 14-я армия. То есть российская армия сохранила независимость Молдавии, что мы и можем наблюдать на примере Майи Санду. А ведь вопрос "Румыния Мара", то есть Великой Румынии открыто стоял на повестке дня...

Что до Приднестровья, то его фактическую независимость Россия не признала до сих пор, и навряд ли уже признает.

Теперь вопрос - как выводить из Приднестровья российские войска, стоящие там, напомню, на основании договора с Молдавией, а вообще со времен Российской империи? Варианта два - через Украину и через Румынию. Ни та, ни другая согласия на прохождение войск через их территорию не давали. И сейчас навряд ли дадут.

Если только возьмут штурмом Одессу, но тогда и Майя Санду уже может передумать выводить войска...

А.Б.



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