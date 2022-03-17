Всклюите SWIFT, платеж за Аляску не проходит!

Конгресс США сегодня, 17 марта, планирует провести голосование по проекту о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

Конгрессом будет рассмотрен законопроект о «приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, так что вопрос можно считать решенным.

Хотя какое уж там "наибольшее благопрятствование", если торговые отношения почти вовсе прекратились.

Ведь и захочешь продать что в Америку, так таможня не пропустит. Захочешь купить, так платеж не пройдет.

Вот мне интересно, президент и его министры-олигофрены это предвидели? Это все по хитрому плану Путина?

А зачем тогда рвали попу, чтобы получить этот режим наибольшего благоприятствования? Зачем шли на уступки, граничащие с государственной изменой, чтобы вступить в ВТО, из которого нас тоже выкидывают?

Это ведь все в рамках одного царствования.

Кстати, об империи, которую теперь у нас тужатся восстановить. При царе-то мы с Америкой торговали хорошо, даже Аляску ей продали. Платеж, кстати, до сих пор не прошел...

А.Б.