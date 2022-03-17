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Московский листок

Не вышли даже к административным границам Донецкой и Луганской областей

Опубликовано 17.03.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Не вышли даже к административным границам Донецкой и Луганской областей

Народная милиция освободила уже 95 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в четверг официальный представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

То есть это можно понимать, что не вышли даже к административным границам Донецкой и Луганской областей. На 22-й день спецоперации, которую планировали закончить буквально за 3-5 дней?

Не взято под контроль ни одного по-настоящему крупного города. Херсон с населением в 280 тысяч таковым навряд ли является. Даже Харьков в 40 километрах от границы только окружен.

Специальная операция идет по плану, все задачи будут выполнены. Об этом вчера заявил Владимир Путин, открывая большое совещание по социально-экономической поддержке регионов.

Осталось уточнить, по какому плану? Плану А или уже Б? Или какому-нибудь плану Ц?

И что будет, когда буквы алфавита закончатся, а планы еще нет?

А.Б.



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