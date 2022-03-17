Пропаганда в действии

Рано утром смотрю очевидно повтор передачу на "Россия 24". Много знакомых фигур - Проханов, Зиновьева, толпа артистов, спортсменов и все по очереди заявляют, что они поддерживают президента и Армию. И все с круглыми и сытыми лицами. Жаль, что не создали хоровое выступление. Конечно президента и надо поддерживать, но и надо спрашивать, чего в России не принято, хотя есть Конституция... Почти каждый напоминал, что Украина 8 лет убивала мирное население республик, а теперь пришёл конец. Думаю, что спортсмены вообще не разбираются в политике не только во внутренней, но и во внешней. Поэтому их легче уговорить или предложить сказать несколько фраз на телевидении для поддержания авторитета власти. Однако два первых говоруна очень даже хорошо разбираются, но им мешает говорить правду положение.

Мне и не только хочется задать вопрос вот всем этим говорунам, а что вы делали эти 8 лет? Считали количество погибших или вообще не обращали внимания на то, что происходит в стране и в мире? Вы бы спросили Шойгу о количестве погибших наших военных за последние 22 дня проведения "специальной операции"? Если груз "200" уже появился в Пензе и в нашем захолустном городке Никольске. Было время и возможность не допустить войны в течение 8 лет. За эти годы погибло в республиках кто говорит 13 тысяч есть сведения и о 15 тысячах. Сколько же погибало в день? Примерно не более 2 - х человек. Сейчас за первые 5 дней погибло 500 человек. В день погибает сто военных. Вы говоруны, можете сделать для себя вывод? Не можете потому что не привыкли думать, а жаль. Когда я получил пенсию эта старушка, о которой я писал в предыдущей статье, говорит мне, если внучёк погибнет я не переживу. Какие потери несёт наш контингент сейчас вряд ли узнаем. Баранец говорит, что вообще не узнаем. Возможно после завершения операции, но когда она закончится не знают даже сами военные. Чуть - чуть наши военные ошиблись разрабатывая "специальную" военную операцию. "Операция" начинает походить на операцию США в Афганистане. В те 8 лет не было массовых убийств, а сейчас по 20 человек за один выстрел. Конечно нам надо обезопасить себя с запада, в том числе и от Украины. Добить националистов и фашистов, но ведь это можно было сделать как раз 8 лет назад и не было бы таких потерь как со стороны военных так и гражданских.

В СМИ прошла информация о том, что президент подписал закон, расширяющий возможности использования нефтегазовых сверхдоходов бюджета на выполнение социальных обязательств. Я не финансист и мне трудно понять, что значит сверхдоходы? Разве такое возможно? Всё что зарабатывают нищие рабочие должно идти в бюджет страны, чем больше тем лучше.

Слушаю на радио утреннего С.Мардана. Речь зашла о ценах на сахар. Мардан приглашает руководителя сахарного союза. Оказывается в стране есть и такая организация дармоедов. Он говорит кашляя, скрипя голосовыми связками, что сахару в стане много, мы даже продаём за границу. В 2020 году было мало потому что засуха. А министр Д. Патрушев говорил совершенно другое. В предыдущем год было много и поэтому в 2020 свеклы посадили мало и возник дефицит. Значит сахар есть и цены не должны расти. Пошёл в магазин уточнить того кто говорит правду, а кто врёт. Цена 85 рублей за килограмм, а сахару много. Почему цена выросла, хотя сахар есть, только потому, что всё это частное. Война на Украине создала панику и народ стал скупать всё, что потребуется в ближайшие месяцы. Тем более , что сейчас не найдёшь человека, который бы верил власти. Нас обманывают уже больше 30 лет с того дня когда Горби пришёл к власти. Вся внутренняя политика строилась и строится на вранье. И рабочие места, и жилплощадь, и зарплата, и медицина, и образование , и ЖКХ. Всё растёт, только нищенская зарплата даже не поспевает за инфляцией - реальной инфляцией, а не той о которой говорит президент. Власть продаёт подсолнечное масло , например, Италии, а сами покупаем миллионы тонн пальмового, которое в стране производителе применяется как компонент машинного масла. Для пищевой промышленности оно перерабатывается на специальных заводах, а у нас из цистерн прямиком в производство продуктов и даже детского питания.

На днях А.Зубец был на передаче. Казалось учёный должен мыслить в соответствии своего статуса, тем боле работает в институте при президенте. Говорит, что у нас денег хватит, а эти 300 миллиардов не нужны. Кому не нужны не сказал. При этом бюджет каждый год сокращается на социальные сферу, науку и даже на оборону. А сейчас катастрофически не хватает войск на Украине и поэтому войска несут большие потери. Есть такой в стране военный эксперт - В.Шурыгин, который говорит, что наших войск достаточно, одна пятая территории Украины уже занята войсками России и войсками ДНР и ЛНР. Если так будут занимать и дальше то в одно поколение покорить Украину не удастся.

Сколько было разговора о применении ВСУ ракеты "Точка У". Думали, что теперь войска наши и республик примут меры. Оказалось ,что 15 - го снова на Донбасс прилетела пожалуй самая грозная ракета. Значит самыми точными ракетами никто не может разнести лежбище грозных ракет Украины. И никто не знает куда они могут прилететь в дальнейшем.

Читатель, помните как президент "пытал" на совещании руководителя СВР С.Нарышкина на счёт ввода войск на Украину. Пришлось согласиться и вот он смирился с тем, что президент принял решение провести на Украине "специальную" военную операцию. Теперь С.Нарышкин говорит: "России просто не осталось шанса поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно - олигархического киевского режима обернулось бы в недалёком будущем большой трагедией". В этом главный разведчик страны прав. А трагедия случилась, гибнут и мирные люди, и наши военные. Вы могли подсказать президенту заранее не ожидая восьми лет беспредела ВКС по отношению двух республик. Вы как никто должны были знать к чему приведёт промедление. Всё в России не так как должно быть у нормальных людей. Никто не видит дальше своего носа, а страдают простые люди, теряя своих сынов, мужей. Надеюсь С.Нарышкин и другие высокопоставленные чиновники знают причину развала международных отношений России. К этому привёл развал Союза. Сохранили бы Союз не было бы такого международного бардака . Вот что пишет С.Кремлёв в своей книге "Иуды в Кремле". "А народы СССР, народы России? Они ведь свою Родину не хотели ни убивать, ни предавать. Они не хотели развала Советского Союза и внятно заявили об этом на общесоюзном референдуме весной 1991 года. Но вот же не прошло и года, как общая Родина народов СССР оказалась разрушенной". С этого и начался мировой бардак. И этот бардак будет продолжаться десятилетиями пока Запад и США не угробят Россию.