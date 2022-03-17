Многие говорят, что Третья мировая война уже идет

Итак, новости от Анатолия Баранова в урезанном виде неожиданно заинтересовали людей даже больше, чем в нормальном формате. Это много говорит о нашей с вами нормальности (шутка).

Кстати, предложенный вами, друзья, сбор денег на проект принес весьма неожиданный успех - не пришло ни одного рубля. Забавно. Ну, давайте сегодня еще раз сдублируем счет для поддержки, а потом уж не будем позориться. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 США не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия должна вывести своих военных из Приднестровья https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Конгресс США сегодня, 17 марта, планирует провести голосование по проекту о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Не вышли даже к административным границам Донецкой и Луганской областей https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Операция России на Украине стала неожиданностью для Трампа

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