Зачем нам фашисты, террористы, бандеровцы и НАТО, когда есть Мантуров? #госдума #социалза #делягин Михаил Делягин: Пятая либеральная колонна в руководстве РФ остановила промышленную кооперацию России и Белоруссии, нанеся удар в спину нашим народам. #Госдума, #СоциалЗа, #Делягин,



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