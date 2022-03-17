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Московский листок

Зачем нам фашисты, террористы, бандеровцы и НАТО, когда есть Мантуров?

Опубликовано 17.03.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Михаил Делягин: Пятая либеральная колонна в руководстве РФ остановила промышленную кооперацию России и Белоруссии, нанеся удар в спину нашим народам.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин,



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