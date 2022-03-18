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Московский листок

В Госдуме призвали сплотиться с Северной Кореей

Опубликовано 18.03.2022 в разделе комментариев 1

кндр кпрф корея
В Госдуме призвали сплотиться с Северной Кореей

В Госдуме заявили о том, что России нужно взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей и снять с нее санкции. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, члена партии КПРФ Казбека Тайсаева, такой шаг будет "способствовать развитию общих проектов", Россия и Северная Корея смогут "совместно выполнять глобальные задачи".

"КНДР – маяк подлинного социализма для всего мира. Корейцам удалось сохранить в своей стране социализм, что, к сожалению, удалось немногим из числа государств социалистического содружества", - отметил "народный" избранник.

Депутат подчеркнул, что КНДР активно выступает на международной арене за снятие санкций в отношении России, хотя, заметил депутат, "сама находится в жесткой экономической блокаде, организованной коллективным Западом".

"Я благодарен корейскому народу за постоянную поддержку, они всегда становятся рядом и помогают, отдают голос в поддержку России, понимая, что тем самым они поддерживают и свою страну", - заключил Тайсаев.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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костюм с отливом и в Ялту
ШИРШИНЯН написал 18.03.2022 00:53
они еще не вымерли ....странно
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