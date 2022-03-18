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Московский листок

Госсекретарь рассылает предупреждения

Опубликовано 18.03.2022 в разделе комментариев 0

сша китай
Госсекретарь рассылает предупреждения

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 марта, в ходе телефонного разговора предупредит председателя Китая Си Цзиньпина об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС. 

По его словам, Соединенные Штаты призывают все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги», чтобы заставить Россию прекратить военную спецоперацию на Украине. 

Блинкен добавил, что Пекин движется в противоположном направлении, «отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром». 

***

Соединенными Штатами и всем миром правят весьма странные люди, а ввиду их колоссальных возможностей, и чрезвычайно опасные.

Ну прикиньте, госсекретарь объявил, что скажет президент США в разговоре с главой Китая. А вдруг не скажет? А вдруг скажет, да не то? Или Блинкен держит старика Байдена за яйца, и тому даже пошевелиться туда-сюда боязно?

Более того, госсекретарь не только определяет, что сказать президенту США, он еще и указывает, о чем главе КНР можно думать, а о чем нет. Буквально ведь сказал: "Соединенные Штаты обеспокоены тем, что китайскими властями рассматривается возможность оказания прямой помощи Москве".

Только рассматривается возможность, и уже ультиматум!

Ну да, американские начальники вошли в роль хозянв мира, сжились с этой ролью.

Я не обсуждаю нашу дипломатию и наш протокол. Сегодня мы наблюдаем фиаско русской дипломатии, не бывавшее вообще никогда. Иван Грозный уже, наверно, приказал бы наточить кол на Красной площади, а Иосиф Сталин поинтересовался, есть ли на Колыме место, где жить вообще нельзя?

Но проблема в том, что съехали с глузу все. а не только наши. Одна надежда на китайцев, те люди культурные. Ответят примерно тем, что удивятся такой риторике и поинтересуются, стоит ли Си Цзинпину разговаривать с Байденом, или достаточно будет просто прочесть релиз от госдепартамента?

Мы ведь до конца еще не знаем, чья тут игра - американская или все же китайская?

А.Б.



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