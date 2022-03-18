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Московский листок

И снова Стаханов - "Град" по ферросплавному

Опубликовано 18.03.2022 автором Азат Абдуллатыпов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
И снова Стаханов - "Град" по ферросплавному

Город Стаханов в ЛНР в очередной раз подвергся обстрелу. И на этот раз не просто артой, а РСЗО “Град”. Пострадавших нет, но завод ферросплавов обесточен и повреждён.

Нет, я понимаю, что артиллерийские орудия можно спрятать в труднодоступных зонах. И всё-таки, кто-то ещё в первые дни спецоперации так бодро рапортовал о том, что РФ добилась полного господства в воздухе. Ну и для чего такое господство? Это не миномёт, который можно сховать абы где, это “Град”! Какого чёрта вообще все “Грады” не расколошматили в первые же дни, как оружие особо разрушительное и угрожающее жителям ДНР и ЛНР, которых наши доблестные войска так порывались защитить?

И да, у “Града” предельная дальность стрельбы – 42 километра. Это не “Смерч” и не “Ураган” со 120 км. Можно считать, стоял под носом! 

Вспоминается эпизод из фильма “Большой куш” (в переводе Гоблина – “С3.14здили”), когда водитель легковушки впечатывается в грузовую машину: 

-Зачем ты это сделал?

-Я её не видел!

-Это четырёхтонный грузовик, Тайрон! Это, б$%, не пакет с орешками!

-Она стоит под дурацким углом! 

Так вот, масса “Града” – 13,5 тонн, длина более 7 метров. Куда смотрела воздушная разведка, куда смотрели дроны, куда смотрели Петров с Бошировым, наконец? Как можно было его не видеть? Стоял под дурацким углом? Небось ведь ещё и стрелял по идиотской траектории, да? 

P.S. А в это время в Авдеевке, всего в 13 км к северу от Донецка, продолжает гореть крупнейший коксохимический завод. По версии СК РФ, причиной возгорания является умышленная диверсия украинских националистов. А ведь могли бы с первых дней операции не самыми большими силами и завод отжать без шума, пыли и вони?



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