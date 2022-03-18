Путин предложил Набиуллиной остаться еще на пять лет

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность главы Центрального банка. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Президент РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта», — сообщается в telegram-канале Госдумы РФ.

В начале марта появлялись слухи об скорой отставке Набиулиной, которую считают виновницей потери без малого $400 млрд, накопленных за последние два десятилетия в казенных международных резервах, а сейчас заблокированных в США. В Кремле не стали комментировать эту информацию.

Набиуллина занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем министра экономического развития. В 2013 году она стала помощником президента по экономическим вопросам. В этом же году ее назначили председателем Центробанка РФ. Набиуллина стала первой женщиной, которая заняла такую должность среди стран Большой восьмерки. В 2017 году ее избрали на новый срок.