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Московский листок

Путин предложил Набиуллиной остаться еще на пять лет

Опубликовано 18.03.2022 в разделе комментариев 6

цб набиулина
Путин предложил Набиуллиной остаться еще на пять лет

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность главы Центрального банка. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Президент РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта», — сообщается в telegram-канале Госдумы РФ.

В начале марта появлялись слухи об скорой отставке Набиулиной, которую считают виновницей потери без малого $400 млрд, накопленных за последние два десятилетия в казенных международных резервах, а сейчас заблокированных в США. В Кремле не стали комментировать эту информацию.

Набиуллина занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем министра экономического развития. В 2013 году она стала помощником президента по экономическим вопросам. В этом же году ее назначили председателем Центробанка РФ. Набиуллина стала первой женщиной, которая заняла такую должность среди стран Большой восьмерки. В 2017 году ее избрали на новый срок.

 



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Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
404 написал 18.03.2022 12:09
Рука руку моет. /Русская народная поговорка/
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предложил
лгун, банящий ники написал 18.03.2022 12:00
Набиуллина предложила Путину остаться еще на 10 лет
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Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно?????????
Сообразительный1 написал 18.03.2022 11:47
Какой же ты А.Б. - Бараныч лживый и подлый лгун, банящий ники, хотя и говоришь, что не банишь!!!
А еще ругаешь Путлера за то, что он тебя "забанит"!
Да вас обоих лгунов надо в "бункер" и накрыть "градом"!!!
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(без названия)
Суть написал 18.03.2022 11:36
Набиулина сделала, что смогла для банды, но больше вряд ли не сможет. Бункерный дед- невежественный кретин, троечник гэбист, который не разбирается ни в чем, кроме осуществления операций по дезинформации и ликвидации. Думаю Набиулину припугнули за воровские "грешки" и манипуляции. Так уж устроена ситема Путлеризма- все сидят на "крючке" или "кукане"! Набиулиной теперь гроб вместе Крысой!
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не хотелос бы думать, что скаклы правы насчет Путина.
-Что это? написал 18.03.2022 11:12
Токлько признание с его стороны, что Набиуллина была "Штирлицем" в МВФ может спасти путинскую репутацию. Вроде, сегодня в 15.00 по Москве ожидается его выступление?
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(без названия)
Крокодайл написал 18.03.2022 11:11
Путин снова знатно подхрюкнул своему вашингтонскому партнеру! Оказывется так делать можно?
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