Нас ждет интеграция с Северной Кореей и дефицит презервативов

Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде.
Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 1400 рублей.
Ну, давайте сегодня еще раз сдублируем счет для поддержки, а потом уж не будем позориться. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5
И по вашей просьбе отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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