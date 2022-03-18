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Московский листок

Нас ждет интеграция с Северной Кореей и дефицит презервативов

Опубликовано 18.03.2022 в разделе комментариев 0

Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде.

Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 1400 рублей.

Ну, давайте сегодня еще раз сдублируем счет для поддержки, а потом уж не будем позориться. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5

И по вашей просьбе отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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