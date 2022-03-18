Нас ждет интеграция с Северной Кореей и дефицит презервативов Новости от Анатолия Баранова в урезанном виде. Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Уже 1400 рублей. Ну, давайте сегодня еще раз сдублируем счет для поддержки, а потом уж не будем позориться. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5 И по вашей просьбе отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Госсекретарь США дает указания президенту, о чем говорить? https://forum-msk.org/material/news/1... 2 S&P понизило кредитный рейтинг России до преддефолтного 3 Нас ждет интеграция с Северной Кореей https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Зеленский получит Нобелевскую премию мира 5 Шварценеггер обратился к россиянам 6 Бесполетная зона над Донбассом https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Россияне начали массово скупать в аптеках и магазинах презервативы



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