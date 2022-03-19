По поводу восстания казахских рабочих

Что в классовой борьбе рабочего класса произошли качественные изменения, – это убедительнейшим образом подтверждают казахские рабочие, которые от борьбы против отдельных «работодателей» перешли к борьбе против всего класса капиталистов, против самого капитализма и защищающего его государства. Даже сами капиталисты вынуждены признать, что рабочие уже не ограничиваются экономической борьбой, т.е. борьбой за повседневные нужды, а переходят к борьбе политической, т.е. к борьбе за государственную власть. А всякая борьба за государственную власть, если это не смена клик, ведётся, в конечном счёте, с целью революционного преобразования общества. И это, действительно, имеет место в борьбе казахских рабочих против капитала.

Это факт, что в январе 2022 года казахские рабочие выступили против капиталистов не только с экономическими лозунгами, но и с пролетарскими лозунгами: «Передача всей власти рабочему классу!» и «Социалистическая национализация земли и крупных средств производства, т.е. ликвидация частной собственности на землю и крупные средства производства и передача земли и крупных средств производства пролетарскому государству!». Никто не станет отрицать, что выставление этих пролетарских лозунгов казахскими рабочими в борьбе против капиталистов представляет собой огромнейшее достижение в современной борьбе рабочего класса за ликвидацию капитализма и восстановление социализма.

Это факт, что попытка казахских властей силой подавить выступление рабочих обернулась массовыми уличными столкновениями самых широких слоёв населения с полицией, перекрытием дорог, захватом административных зданий в областном центре, Актау, и, наконец, настоящим вооружённым восстанием в бывшей столице Казахстана – Алма-Аты. Нельзя не признать, что эта попытка казахских властей насильственно подавить выступление рабочих приводит последних к пониманию того, что капитал никогда добровольно не уступит политическую власть. Но тем самым капитал сам показывает рабочему классу, что единственный способ, которым рабочий класс может ликвидировать капитализм и восстановить социализм, является свержение политической власти капитала.

Это факт, что казахские власти отыграли назад причину выступления казахских рабочих: резкое повышение цен на сжиженный газ, не столько из-за беспорядков, охвативших значительную часть Казахстана, даже временный захват административных и стратегических объектов, сколько из-за пролетарских лозунгов, которые революционизируют всё общество. Уличные беспорядки, мародёрство, перекрытие дорог, захват зданий были и до этого, но они жестоко подавлялись полицией и другими силовыми организациями. Но на этот раз власть сразу же отступила. Почему? Просто потому, что пролетарские лозунги показали капиталу, что борьба рабочих идёт уже не за улучшение условий своей жизни (повышение зарплаты и улучшение условия труда), а за уничтожение условий, которые обрекают их на эксплуатацию и бедность, – частную собственность на землю и средства производства. Хотя эта борьба рабочих ещё не настолько сильна, не настолько всеобща, чтобы обеспечить им непосредственный успех, но капитал своим классовым инстинктом чует, что всякая попытка насильственно подавить эту борьбу лишь заставляет рабочих усиливать её до тех пор, пока, наконец, они не свергнут политическую власть капитала.

Это факт, что казахские власти не смогли своими собственными силами подавить восстание рабочих. Для этого казахским властям пришлось призвать на помощь международную военную организацию капитала – ОДКБ. И только благодаря вооружённым действиям этой военной организации казахским властям удалось подавить восстание рабочих. Что это значит? Это значит, что капитал отдельной страны не в состоянии самостоятельно противостоять своему рабочему классу. При лобовом столкновении капитала с рабочим классом, как классом, т.е. классом, организованным в политическую партию, рабочий класс побеждает. Это показала Великая Октябрьская социалистическая революция, которую подготовила и обеспечила политическая партия рабочего класса, – марксистская партия большевиков. С другой стороны, совместные действия международного капитала против рабочих, – рабочих, которые в данный момент заражены национализмом, вследствие конкуренции за рабочие места между рабочими титульной нации с рабочими других наций, – показывает рабочим, что капитал – не национален, как это утверждают «патриотические» капиталисты, а интернационален. Следовательно, условия победы рабочего класса в классовой борьбе с капиталом тоже интернациональны. Интернациональное соединение рабочих всех стран и наций есть одно из необходимых условий свержения политической власти капитала.

О чём всё это говорит? О том, что в сознании рабочего класса происходит поворот к социализму, который, без сомнения, хотя и сравнительно медленно, но происходит. Отсюда задача всех революционных рабочих сил (большевистских сил): закреплять достигнутый поворот в сознании рабочего класса к социализму и использовать его для подрыва основы капитализма: подвергать самой резкой критике частную собственность на землю и средства производства.

Но восстание казахских рабочих имеет и свою теневую сторону. Оно было переоценено некоторыми сторонниками социализма, воспринято ими, как начало новой социалистической революции. Это было явной ошибкой. Это всё равно, как если бы выступление отдельных рабочих на отдельном предприятии (или на нескольких предприятиях) принимать за революцию, бросаться в бой, не пытаясь даже проанализировать политическую и экономическую ситуацию в целом по стране и в мире. Это – бессмысленный левацкий наскок на капитал, а не серьёзная тактика революционного класса.

«Для марксиста не подлежит сомнению, что революция невозможна без революционной ситуации, причём не всякая революционная ситуация приводит к революции. Каковы вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы наверное не ошибёмся, если укажем три главные признака: 1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде своё господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующих классов, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетённых классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется ещё, чтобы «верхи не могли» жить по старому. 2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетённых классов. 3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активность масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и «самими верхами», к самостоятельному историческому выступлению.

Без этих объективных изменений, независимых от воли не только отдельных групп и партий, но и отдельных классов, революция — по общему правилу — невозможна.» (В. Ленин, «Крах II Интернационала», 1915 г.).

Здесь В. Ленин даёт лишь общий методологический подход к проблеме социалистической революции. Революция рассматривается как исторический процесс, связанный с определёнными объективными изменениями в общественной жизни. Однако революционная ситуация – необходимое, но не достаточное условие для победы революции. Для победы революции, – продолжает В. Ленин, – необходимо, чтобы к объективным переменам присоединилась субъективная, именно: присоединилась «способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда, даже в эпоху кризисов не упадёт, если его не «уронят»». (В. Ленин, «Крах II Интернационала», 1915 г.).

Этот теоретический вывод В. Ленина об условиях (сочетание объективных и субъективных факторов) революции, в общем, подтверждён всеми революциями и в частности тремя русскими революциями в XX веке. Но практика Великой Октябрьской социалистической революции внесла поправки в условия революции, показав, что революция невозможна даже при наличии общенационального («низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому) кризиса. Великая Октябрьская социалистическая революция показала, что для победы революции необходим ещё всесильный «режиссёр», который, с одной стороны, порождает общенациональный кризис, но, с другой стороны, делает невозможным никакие соглашения между капиталистами различных стран для того, чтобы сообща давить революцию. Этим всесильным «режиссёром» была война между крупнейшими капиталистическими группами, – война эта, однако, была не одной из тех локализованных войн, которые ведутся за отдельные источники сырья и рынки сбыта, а войной мировой, т.е. войной за передел поделённого мира, войной за мировое господство. Война эта шла из-за того, какой из капиталистических групп – европейских или американских или азиатских – получить возможность и право грабить, душить, эксплуатировать весь мир.

Великая Октябрьская социалистическая революция началась в период окончания первой мировой войны, когда две основные капиталистические группы, англо-французская и австро-германская, будучи заняты смертельной борьбой между собой, не имели не времени, не средств уделить серьёзное внимание борьбе с Великой Октябрьской социалистической революцией. Это обстоятельство имело огромное значение для победы Великой Октябрьской социалистической революции, ибо оно дало «возможность использовать на известное время смертельную борьбу двух всемирно могущественных групп империалистских хищников, каковые группы не могли соединиться против советского врага» (В. Ленин, «Детская болезнь «левизны» в коммунизме). В результате русские капиталисты (и помещики), оставшись один на один с рабочим классом, руководимой партией большевиков, потерпели поражение в революционной войне рабочего класса.

Но, как бы то ни было, Великая Октябрьская социалистическая революция показала, что победа социалистической революции зависит как от внутренних (общенациональный кризис), так и от внешних (мировая война) факторов. Игнорировать, забывать этот факт, значит уподобляться тем теоретикам, которые повторяют бессмысленно заученную формулу, вместо изучения своеобразия новой, живой действительности.

Конечно, идущая в настоящее время санкционная борьба между крупнейшими капиталистическими группами, может вызвать полную революционную ситуацию (сочетание объективного и субъективного факторов революции) в одной или даже нескольких странах в любой части света. Но не будем делать себе иллюзий. Не будем впадать в ошибку тех, кто думает, что капитал попадёт в абсолютно безвыходное положение. Абсолютно безвыходных положений не бывает. Пытаться «доказывать» наперёд «абсолютную» безвыходность – это педантство или пустая игра в понятия и словечки. Настоящим доказательством в этом и подобных вопросах может быть только практика. Только практика может «доказать», что: 1) данная санкционная борьба между капиталистическими группами перерастёт в мировую войну; 2) эти группы настолько истощат друг друга в этой войне, что у них не окажется никаких средств для подавления восставших народных масс; 3) часть армии, полиции и других военизированных организаций перейдёт на сторону восставшего народа; наконец, рабочий класс, вождь революции, достаточно сознателен, организован, умён, связан со всеми эксплуатируемыми слоями населения, чтобы использовать данную революционную ситуацию для успешной, для победоносной революции.

Были ли налицо эти необходимые условия социалистической революции в Казахстане? Нет, не были.

Но вытекает ли сказанного выше, что новая социалистическая революция невозможна? Или, иначе говоря, возможна ли новая мировая война, которая и создаёт внутренние и внешние условия для победы новой социалистической революции?

Ответ на этот вопрос в следующей статье.