А вы в Думе зачем?

Сделаю передышку от войны России с Украиной.

Незадолго до неё выступил какой-то депутат Думы (похоже, Олег Нилов от «Справедливой России») и завопил, что некие, по его словам, «фейк-ньюс» возмущены, что депутаты увеличили расходы на помощников до 380 тысяч. «Но это же на семерых помощников» для одного кнопкодава, - горько голосила думская жертва блогеров, - «которые работают над законами, над поправками, над письмами избирателей! Идите и сами тут работайте за 50 тысяч!» https://www.yaplakal.com/forum28/topic2392790.html.

Но простите, а что толку народу России от этой отары «законодателей» с их помощниками даже без последствий от нынешней войны? Давайте ещё раз о «пользе» от них.

Согласно статье 3 основ конституционного строя Конституции РФ, в России вся высшая власть принадлежит народу, а народ свою властную волю выражает либо прямо, либо через органы государственной власти, которые избирает на свободных выборах. И согласно статье 10 органы государственной власти делятся всего на три независимые друг от друга ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Никакой президентской ветви власти, согласно основам конституционного строя, в РФ нет, а исполнительная власть и судьи, обязаны избираться народом, чтобы исполнялось требование: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Привести остальные статьи Конституции в соответствии с основами конституционного строя обязаны депутаты Думы. А они привели? У нас исполнительная власть и судьи избираются народом?

И нет ни одного выступления в Думе о ненормальности этого положения! У России Конституции втоптана в грязь, а депутатов это волнует?

У нас назначенные преступниками в «судьи» преступники попирают и Конституцию, и законы, а депутатов это волнует?

Попробуйте пожаловаться депутатам, на то, что суды и правоохранители осуждают невиновных, и депутаты ответят вам стандартным, единым для всех депутатов Думы ответом:

«На Ваше обращение сообщаю, что статья 18 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № З-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» устанавливает недопустимость вмешательства депутата Государственной Думы в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность.

В случае, если Вы не согласны с решением того или иного органа государственной власти и (или) считаете, что в отношении Вас допущены нарушения законодательных норм, то Вы или Ваш законный представитель вправе в порядке, установленном законодательством, обратиться в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов».

То есть, если суды нарушили законы, принятые Госдумой, то обращайтесь в эти суды!

И при этом, в силу подлости и идиотизма, депутаты даже знать не хотят, что тот закон, на который они ссылаются, ими же и принят – это они САМИ ОСВОБОДИЛИ СЕБЯ ОТ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМ, КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ПРИНИМАЕМЫЕ ИМИ ЗАКОНЫ. И приняли этот закон с единственной целью: самим не работать и ни за что не отвечать. И нет ни одного выступления в Думе о ненормальности этого положения!

То есть эти, прости господи, депутаты в лучшем случае тупо голосуют, не понимая, за что, а семь помощников им в этом помогают.

А теперь о том, как эти «депутаты» вместе с помощниками загружены работой.

В 2020 году В. Парфёнов написал депутатам Думы письмо о своём обращении с заявлением к директору ФСБ с требованием проверить сведения о том, что президент Путин убит и вместо него неизвестные люди выставляют артистов. То есть сообщил, что речь идёт о тяжком преступлении – незаконном захвате власти в России. И Парфёнов в своём заявлении в ФСБ написал очевидные вещи - что для проверки этого подозрения, ФСБ всего лишь требуется поручить специалистам по портретной идентификации выяснить, сейчас позирует журналистам тот ли Путин, за которого голосовали граждане в 2000 году? А если Путин реально тот, то принять меры к прекращению распространения в Интернете фейков о смерти путина и его двойниках, ведь этих сообщений в интернете к настоящему времени уже почти 30 миллионов страниц.

Парфёнов в своём письме лично каждому депутату поведал, что ФСБ отказалось проверять его заявление, то есть показало, что ФСБ по сути соучастники этого преступления. И именно эта откровенная преступность ФСБ подвигла В.Н. Парфёнова написать всем депутатам Думы с требованием заставить ФСБ проверить подозрение об убийстве президента. http://www.ymuhin.ru/node/2327/vo-vlasti-vse-znayut-chto-putin-ubit

Выяснилось, что депутаты знают, что Путин убит, посему к декабрю 2020 года Парфёнову ответили только 52 депутата – остальные «благоразумно» промолчали. Но по номерам ответных писем стала понятна загруженности и депутатов, и их семерых помощников.

Итак, в ответ на письмо о нагло беззаконном отказе ФСБ расследовать убийство президента Путина, следовало, что самым загруженным депутатом Государственной Думы в 2020 году был депутат Крыма Р.Н. Бальбек, который с начала года на 25 декабря подписал 818 писем - в среднем за рабочий день подписывал менее 4-х писем (если нумерация идёт с начала года, а не с начала его депутатства). А, скажем, депутат А.В. Каличенко на 8 декабря 2020 года подписал аж 66 писем (чуть больше, чем одно письмо в неделю). Тут ведь надо и напомнить, что, получив письмо от избирателя с сообщением о безобразии или преступлении в России, нынешний депутат Госдумы сам ничего не делает и не собирается делать. Он сначала подписывает письмо (первое письмо) кому-то в органах исполнительной или судебной власти, пересылая туда письмо избирателя, и сообщает об этом письмом самому избирателю (второе письмо). А затем, получив письмо от исполнительной власти, пересылает его избирателю третьим своим письмом – работает передаточной инстанцией от фашиста своему избирателю, и на этом свою многотрудную депутатскую работу оканчивает. Но в данном случае важно, что на каждое сообщение избирателей о творящихся в России преступлениях, депутат подписывает три письма.

Я это к тому подчёркиваю, что когда я в СССР работал на заводе, то на имя директора с главным инженером приходило более 10 тысяч писем в год, то есть на рабочий день приходилось около 40 писем. Причём, на нашем бы заводе любой руководитель воспринял бы такую работу депутатов как оскорбление – это какое право имеют какие-то там помощники распоряжаться вместо руководителя?? Никакие помощники письма на имя руководителей не получали, и канцелярия единственно, что делала, - распаковывала и регистрировала письма, после чего секретарь заносил их на стол руководителю. Он читал письма первым, принимал решение, что делать или что отвечать, и писал задание исполнителям в правом верхнем углу полученного письма. И только после этого исполнители в соответствующих отделах заводоуправления начинали или работать над ответом, или сразу готовить тот ответ, который указал руководитель. Руководитель думает собственными мозгами, а не помощники за него думают!

Но всё это, как видите, в прошлом. Сейчас государственный деятель думает мозгами своих помощников.

После перестройки к власти пришли молодые, как им самим казалось, очень умные учёные, которые, ни на копейку не соображали, как руководить хотя бы палаткой, торгующей жевательной резинкой. Не соображали, за что отвечают государственные деятели и что сами эти «интеллектуалы» обязаны делать. Посему они быстро отдали свои властные полномочия «помощникам», став при них подписывателем составленных помощниками бумаг. При таком способе управления руководителем мог числиться любой дурак, ведь даже дебил способен поставить подпись или нажать на кнопку.

Теоретически предполагается, что помощники – это некие специалисты, некие умные люди. Но сами посудите – ну, как дурак-начальник сможет терпеть умного в помощниках? Он же на фоне умного помощника даже в собственных глазах будет дураком. Дураку начальнику и помощники нужны дураки. И потом, а как дурак-начальник поймёт, что его помощник знает то, что этому помощнику доверяют решать? Начальник же дурак. Что помощник решит, то начальник и подпишет!

Уже не вспомню, у кого читал, что помощники-собутыльники Ельцина прекрасно знали, сколько Борьке надо выпить, после чего он подпишет любую бумагу, не читая. Помню, что Ельцин, к примеру, назначил консулом в Италии главного тамошнего мафиози, предоставив тому дипломатический иммунитет от России. А в чём проблема? Заплатила «Коза ностра», к примеру, Коржакову, тот пьяной скотине соответствующую бумажку подсунул, Борька подписал – и консул готов!

Тут мельком увидел репортаж с консульской службы в Нью-Йорке, там из-за поредевшего штата жёны дипломатов оформляют комплект документов на получение визы в объёме 500 обращений в месяц. На одного депутата Государственной Думы и семерых его помощников в бюджете выделяется 1,5 миллиона рублей в месяц, а они загружены ответами на одно письмо в неделю?? Ну да, депутат ещё ту кнопку давит, которую начальство скажет.

Понимаете, ведь этот Нилов или кто там ещё заголосил по своей дебильности о тяжком труде своих помощников, даже не подозревая, что первым же комментарием на его вопль, будет: «А ты там нахера тогда, Олег, если за тебя помощники и правки в законы сочиняют, и избирателям отвечают на вопросы?!!!».