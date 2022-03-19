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Московский листок

Русских заменят французами

Опубликовано 19.03.2022 в разделе комментариев 0

хоккей геноцид запад
Русских заменят французами

Сборные Франции и Австрии заменят Россию и Белоруссию на чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

Французы заменят российских хоккеистов и будут выступать в группе A. Сборная Австрии выступит в группе B вместо команды Белоруссии. 

Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии всех уровней от всех матчей под своей эгидой. 

***

Надо еще принять постановление ООН, что обязанности русских мужей будут исполнять французы, а белорусских - австрияки. А что? Кому-то, пожалуй, понравится...

Разве Путин виноват, что русские играют в хоккей лучше французов? Или, наоборот, это его заслуга?

Путин виноват только в одном - что превратил сегодня русских в каких-то новых евреев, в гонимый народ.  Но тех, кто гонял евреев в середине прошлого века, на финал повесили в Нюрнберге в той же середине того же века.

Современным гонителям русских это, похоже, не грозит. Наоборот, кто еще что-нибудь интересное придумает, тому конфетка. Например, можно перестать продавать в Россию спортивный инвентарь, и тогда при всем желании из русских детей не будут получаться великие спортсмены. Нечем будет тренироваться.

Ну и недопуск к соревнованиям лишает спортсмена соответствующего опыта, со временем даже талантливый спортсмен потеряет квалификацию. Трудно из дворовых команд набрать олимпийскую сборную.

Я, заметим, не за войну агитирую. Я против этой войны, если иметь в виду украинскую "спецоперацию".

Но я против того, чтобы под предлогом войны, которую ведет Путин и его окружение, уничтожать будущее моей страны. А происходит именно это самое. И вот тут даже не важно, кто виноват - происходит нечто, что на финал выльется в геноцид. Уже, собственно, умирают люди, лишенные необходимых лекарств или возможности пройти лечение за границей. Но это только самое начало. 

Мне успокоиться на том, что виноват Путин? Людям на могильных плитах писать: "Спи спокойно, это Путин виноват!"

Мне успокоиться на том, что уничтожается все русское? Сознательно, методично - мы ж виноваты... Сжигаем украинцев в печах Освенцима. Изгоняем их числом 3 миллиона в Европу, откуда на родину вернется дай бог, если 10 процентов.

Даже российскую оппозицию колективный Запад лишает голоса - Кремль закрывает для нас свои СМИ и закрывает "не свои", а Запад закрывает для нас всемирную сеть - вот, в этом месяце я извернулся, и оплатил сервера для ФОРУМа.мск, а в следующем месяце уже не знаю, как это сделать - платежи-то не проходят. Что, переводить ресурс на российскую площадку, чтобы его с треском закрыли на следующий же день?

Я так понимаю, коллективному Западу насрать на всех русских, и запутинских, и тех, кто против. Дератизация тотальная. 

И вот какой реакции они хотят? Чтобы мы освободили жизненное пространство с сознанием выполненного долга, как какие-нибудь команчи или ацтеки?

Надо бы начать сжигать на площадях Чехова и Достоевского. Ленина и Маркса уже сжигают, все в порядке. 

Маркс не русский? Все в порядке, теперь русский...

Анатолий Баранов



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