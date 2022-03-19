За что Зеленский получит Нобелевскую премию мира?

Бывшие и действующие европейские политики обратились к Нобелевскому комитету с предложением внести кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на получение Нобелевской премии мира.

Уточняется, что европейские политики хотят таким образом продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне.

Это будет первый случай выдвижения на эту премию верховного главнокомандующего воюющей страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поставки вооружений на Украину. По его словам, в организации понимают «фрустрацию и отчаяние» президента Зеленского из-за происходящих в стране событий. Генсек добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы.

Что-то мне подсказывает, что до получения Нобелевской премии мира Зеленский навряд ли подпишет мирный договор... Как там у Оруэлла? "Война - это мир, мир - это война"...