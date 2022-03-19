Бесполетная зона над Донбассом

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Россия ввела бесполётную зону над Донбассом. Это официальная информация.

Но есть два вопроса.

Почему это понадобилось, если все аэродромы противника были уничтожены высокоточным оружием в первые сутки спецоперации? Или не все, и нам врали?

И второе - если сами знали, что врут, и боевая авиация у противника сохранилась, то почему бесполетная зона объявлена только сейчас, в не три недели назад?

Вот наглядный пример вранья и его последствий.

Город Стаханов в ЛНР в очередной раз подвергся обстрелу РСЗО “Град”. Пострадавших нет, но оборонный завод ферросплавов повреждён.

У “Града” предельная дальность стрельбы – 42 километра. Это не “Смерч” и не “Ураган” со 120 км. Можно считать, стоял под носом! Масса “Града” – 13,5 тонн, длина более 7 метров. Куда смотрела воздушная разведка, куда смотрели дроны, куда смотрели Петров с Бошировым, наконец?

И снова Стаханов - "Град" по ферросплавному

И потом, официально эта территория давно под контролем народной милиции ЛНР. Или нет?

Так и с бесполетной зоной - я начинаю беспокоиться за бомбардировки Воронежа...

А.Б.