S&P понизило кредитный рейтинг России до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ССС-" до "CC", долгосрочный рейтинг в национальной валюте - с "CCC-" до "СС".

Рейтинги помещены в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

"Если средства недоступны для инвесторов или если платеж производится в валюте, не предусмотренной условиями обязательства, и мы считаем, что инвестор не согласен на альтернативный платеж, мы можем считать это дефолтом", - приводит агентство Bloomberg заявление S&P.

Ну да, конфисковано под триллион долларов зарубежных активов, включая резервы Центробанка, остановлены все системы международжных платежей, а теперь вроде как дефолт.

Напоминает анекдот:

- Задерджанный молчит?

- Молчит!

- Пытали?

- Пытали. Молчит.

- А кляп вынули?

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В Госдуме заявили о том, что России нужно взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей и снять с нее санкции. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, члена партии КПРФ Казбека Тайсаева, такой шаг будет "способствовать развитию общих проектов", Россия и Северная Корея смогут "совместно выполнять глобальные задачи".

Депутат подчеркнул, что КНДР активно выступает на международной арене за снятие санкций в отношении России, хотя, заметил депутат, "сама находится в жесткой экономической блокаде, организованной коллективным Западом".

Но вот вопрос - КНДР находится под санкциями... ну столько не живут. Почему же вопрос о снятии санкций с этой страны, которые однажды даже привели к массовому голоду, встал только сейчас?

Почему до тех пор, пока сами мы не оказались под беспрецедентными санкциями, российское руководство не ставило вопрос на международной уровне об отмене международных санкций против КНДР, которые буквально убивают корейцев?

И никогда вообще не ставился вопрос: а за что, собственно, весь мир мочит северокорейцев? Так долго, что все уже забыли, за что...

А.Б.