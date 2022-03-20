У нас победы батальонного масштаба

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли форсировать реку Кашлагач и прорвать оборону украинского нацбатальона «Айдар», 19 марта сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате российские военные продвинулись на пять километров в данном направлении и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. В ходе боев ВС России уничтожили порядка 30 боевиков нацбатальона, а также четыре автомобиля повышенной проходимости, один танк и одну боевую машину пехоты (БМП).

В настоящее время, уточнил Конашенков, продолжается бой между российскими войсками и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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Это официальная информация, благодаря которой мы узнали - сильнейщая армия мира, ну, может, после американской, через 3 недели "блицкрига" прорвала оборону батальона! Не армии, не фронта - батальона, причем нацистского, само существованиен которого является одной из целей "спецоперации".

Форсировали при этом мощную водную преграду - реку Кашлагач в 50 километрах от Донецка. Вот как она выглядит.

При этом нацистский батальон не был разгромлен - убитых порядка взвода, а взводов в усиленном батальоне полтора десятка. Ну и откуда-то там еще оказалась механизированная бригада, которую пока тоже не разгромили и даже не прорвали.

Это успех спецоперации?

Армия топчется вблизи границы. Тот же Мариуполь, из которого пропаганда делает почти "Сталинград наоборот", находится всего в 50 километрах от границы РФ. И который в 2014-м году уже был фактически взят, но потом почему-то отдан - злые языки говорят, что уж очень просил Ахметов.

Теперь нацбатальон "Азов"с держит оборону в цехах ахметовских заводов. Видимо, с ними договориться трудней, чем с нашими.

На севере войска штурмуют Харьков в 40 километрах от границы. Пока нет сообщений о том, что город даже полностью блокирован.

Еще северо-западней идет какая-то война в пригородах Киева, на правом берегу Днепра. А на левом берегу, на сто километров северней, окружен, но не взят Чернигов.

А что, вообще, взято? Бердянск, Херсон, Казачья Лопань?

Стрелков уже, кажется, голос сорвал, цитируя учебник: нельзя начинать наступление, не имея хотя бы троекратного численного преимущества!

Но со стороны России сегодня воюет (или спецоперирует) не больше полутора сотен тысяч солдат, со стороны Украины обороняется даже больше. Генштаб РФ решил посрамить учебники тактики?

Да, известно, что генералы всегда готовятся к прошлой войне, но ведь нельзя же всерьез было полагать, что спустя 8 лет боевых действий на Донбассе, что удастся повторить Крым, когда превосходящие силы ВСУ сдавались без выстрела... Но что-то колонн пленных не показывают. Зато российских пленных украинские каналы допрашивают в прямом эфире.

Хотя, если Набиуллину после потери 400 миллиардов долларов резервов ЦБ оставили в должности, то начальника Генштаба, пожалуй, еше и повысят в звании до маршала, чтоб был как Жуков...

А генерал-майор Конашенков, наверно, станет генерал-лейтенантом. Хотя я бы наградил его орденом Мужества - каждый день выходить к камерам и нести вот это вот - большое мужество нужно...

А.Б.