151 год Парижской коммуне

18 марта 1871 года в результате вооруженного восстания в Париже было сформировано революционное правительство анархистов и социалистов, вошедшее в историю как Парижская Коммуна. Она была провозглашена первым образцом диктатуры мирового пролетариата, однако спустя 72 дня пала под натиском войск так называемого «версальского правительства». Спустя год после восстания, в 1872 году, в ознаменование победы первой пролетарской революции, Первый Интернационал постановил отмечать 18 марта как День Парижской коммуны.

23 мая 1880 по призыву французских социалистических газет в Париже состоялось первое шествие к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез. С тех пор ежегодно в последнее воскресенье мая у Стены коммунаров устраиваются митинги парижских трудящихся. В период своего пребывания в Париже в традиционном митинге регулярно участвовал В. И. Ленин. В России до 1917 день Парижской Коммуны отмечали на нелегальных собраниях рабочих и революционных организаций. Впервые этот праздник широко начал отмечаться, после того как ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР) в марте 1923 объявил День Парижской Коммуны своим праздником.

Вследствие поражения империи Наполеона III, революционный Париж, находившийся под контролем Национальной гвардии, насчитывавшей 300 000 человек из числа рабочих и мелких буржуа, отказался складывать оружие и провозгласил «народное правительство». В начале 1871 года во Франции прошли выборы, где большую часть мест завладела крупная буржуазия и частично сельские депутаты, ратовавшие за реставрацию монархии. Крупные города и в частности пролетарский Париж наоборот выступали за федерализацию и децентрализацию.

Во время выборов 18 марта в новый орган власти столицы победили радикальные революционные группы. Главными силами Совета Коммуны стали прудонисты представлявшие французскую секцию Международного Товарищества рабочих или Первого Интернационала и бланкисты, являвшимися радикальными коммунистами. Другим органом вооруженной власти, на который опирался Совет стал ЦК Национальной Гвардии, сформированный из вооруженных рабочих. Коммуна, раздираемая противоречиями и борьбой фракций, все же провела важнейшие шаги в социальной жизни и наметила контуры социализации на практике.

В частности, в жилищной сфере, когда рабочие из предместий и подвалов переселились в богатые кварталы и дома, что стало примером для большевистской жилищной политики 1917 года. Было возвращено залоговое имущество гражданам и рабочим из касс и ломбардов, отданных во время осады, угрозы голода и массовой безработицы. Были сформулированы основы прогрессивного трудового законодательства и самоуправления рабочих коллективов. Так как хозяева фабрик и заводов в большинстве бежали, Коммуна взяла на себя вопросы организации и работы этих предприятий под контролем рабочих.

Большинство членов Коммуны разделяли федералистские взгляды и стремились к разделению страны на ряд автономных общин. В отличие от бланкистов, которые были в меньшинстве и проводившие сектантскую линию, прудонисты так и не смогли сформулировать последовательную программу действий, которая бы ограничила бы частную собственность и разрушила бы старый государственный аппарат. Само воззвание к рабочим и сельским труженикам провинциальных регионов запоздало, тогда как контрреволюция во главе с премьер-министром буржуазного правительства Тьером скапливала вооруженные силы в Версале, при полной поддержке Прусской военщины.

Ленин указывал на ряд причин, способствовавших поражению Коммуны, как отсутствие последовательного руководства и централизованной дисциплинированной революционной партии, инициативной и активной наступательной политики, и тактики, отсутствие последовательной политики в деле национализации предприятий и реквизиции земли. Интересна история французского банка при коммуне. До образования совета Коммуны, Центральный Комитет, не решаясь захватить правительственные кассы, сделал в банке заем в 1 млн франков. В подвалах банка хранилось тогда наличными деньгами, ценными бумагами, вкладами и т. п. около 3 миллиардов франков. Захватом этих сумм коммуна могла бы нанести своим противникам неимоверный вред; но она не имела о них представления. «Твердыня капитала, — говорит об этом коммунар Лиссагарэ, — в Версале не имела защитников более ревностных, чем в ратуше».

Большевики постарались не повторять ошибок коммунаров, и первым шагом Советской власти был захват государственного банка, национализации частных и захват всех финансовых учреждений. Совершив смертельные ошибки, и изолировав себя от остальной Франции, к началу мая 1871 года Парижская Коммуна была обречена, а попытки запоздалых наступлений на Версаль провалились. Тем временем пруссаки пропустили контингент из 130 тысяч французских войск, состоявший в основном из пленных и контрреволюционных офицеров. Возглавляемые генералом Магоном головорезы с 18 мая брали один за одним западные форты Парижа, а 21 мая ворвались в Париж. Уличные кровопролитные бои продолжались до 28 мая, когда последние коммунары были схвачены и расстреляны на кладбище Пер-Лашез. Всего около 15000 бойцов Парижской Коммуны пали на улицах, сражаясь на баррикадах. Еще примерно столько же было расстреляно рабочих.

Геройски пали в бою такие деятели Коммуны: Флуранс, Верморель, Делеклюз и Домбровский; расстреляны без суда Варлен, Мильер, Риго и ещё раньше Дюваль, по суду — Россель и Ферре; в Новую Каледонию сосланы Рошфор и Журд. После гибели Коммуны еще долго шли военно-полевые суды, которые привлекли еще 13000 участников боев к разным срокам тюремного заключения, каторжных работ или к ссылке в колонии. Но, несмотря на поражение, Великая Коммуна стала, по мнению Маркса и Энгельса, прообразом пролетарской диктатуры, примером для трудящихся других стран в деле строительства социализма. Ленин в своей работе «Государство и революция» напрямую называл Коммуну примером рабочего государства, самоуправления и слома старой государственной машины.

Во время Великой Октябрьской Социалистической революции в целом ряде промышленных центров Российской Империи возникли свои Коммуны в Баку, в Риге, Ростове, которые также показали миру пример мужества и борьбы рабочих за власть и свободу. На бой трудовой народ всего мира вела и ведет гимн – Интернационал, сочиненный рабочим коммунаром Эженом Потье после падения революционной власти. Так или иначе Интернационал, вобравший в себя идеалы Коммуны отображает и сейчас чаяния миллиардов людей в их стремлении к обществу, свободному от угнетения капиталом, где возобладали бы принципы свободы, равенства и братства. Мы также, как и миллионы коммунистов чтим этот великий праздник торжества первой рабочей революции!