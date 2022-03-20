О блеске путинских спецопераций

Тут некоторые начали выражать сомнения по поводу блистательных успехов спецоперации главнокомандующего Путина на Украине. Мол, 8 лет с экранов телевидения каждодневно вещали, что на Украине всё развалено, украдено, пропито, но за три с половиной недели с начала процесса демилитаризации и денацификации самая великая армия в мире всё ещё в 50-ти километрах от границы, и цветы её встречающих в Киеве завяли.

Нужно развеять эти коллаборационистские темы, подкидываемые в информационное поле западными агентами при помощи национал-предателей. Наш вождь снова всех переиграл. Достаточно вспомнить, что в минувшую зиму все патриоты, начиная с прославленного дипломата Лаврова, заключившего союз с Эритреей, и несгибаемого под тяжестью бесчисленных орденов министра обороны Шойгу, постоянно уверяли мир в отсутствии каких-либо планов о вторжении РФ на Украину. И вот с 24 февраля мы видим, что никакой войны нет и, похоже, долго ещё не будет. Тем более наше зрение особенно обострилось от включения в Уголовный кодекс пункта до 15 лет тюрьмы при утверждении обратного. Подписав этот закон, главнокомандующий Путин подтвердил, что на Украине всё идёт по плану, посрамив лживые западные СМИ, носившиеся с информацией о плане, которого не было.

Что-что, а спецоперации правящий режим проводить умеет. До сих пор они ему удавались, в основном, внутри страны. Успешными спецоперациями можно признать всякие российские выборы, внесение поправок в конституцию, арест Навального и разгром ФБК, блокировку десятков независимых медиа и крупнейших соцсетей, обогащение олигархов при любых катаклизмах и т.д. Особенно блестящей стала пенсионная спецоперация.

С 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. Идёт поэтапное повышение пенсионного возраста (для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет). Число пенсионеров сокращается так стремительно, что авторы реформы заслуживают, безусловно, самых высоких наград. В 2021 году зафиксировано его максимальное снижение с начала "проклятых 90-х" - сразу на 970 тысяч, за три года - на 1,8 млн человек, намного превзойдя самые смелые плановые показатели. Как всегда новой России помогает рост смертности: в 2020 году он вырос на 18%, в 2021 году - ещё на 15%. Сбережение народа по-путински в действии - 202 место в мире по критериям демографии.

Естественно, что при таких достижениях рейтинг национального лидера только растёт. Несомненно, что украинская спецоперация встанет в один ряд с этими победами. Не случайно ВЦИОМ рисует уже 80%-ю поддержку президента населением. О честности данной социологической службы можно слагать легенды. Сам могу засвидетельствовать: за последний год до меня трижды оттуда дозванивались и просили отвечать на вопросы в течение четверти часа, однако общение всякий раз завершалось уже после первого ответа: "Извините, вы не тот и не там". Наверное, мгновенно понимали, что абонент безоговорочно поддерживает президента. Больше уже не звонят. Зачем? Скорее всего, сразу ставят галочки в нужных графах.