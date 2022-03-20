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Московский листок

Путин поднимет пенсии до уровня Майданека

Опубликовано 20.03.2022 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
Путин поднимет пенсии до уровня Майданека

В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Путин же обещал ощутимо поднять пенсии - вот и "пацан сказал, пацан сделал".

"Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отметили в Минтруде.

На митинге в Лужниках пенсионер Путин выступал в клифте за полтора миллиона - мне, если на пенсию, на такой пуховичок копить всего-то лет восемь с половиной. Это если по старым ценам, до девальвации.

Я бы принял закон, запрещающий пенсионерам смотреть на такие пуховики, с целью недопущения социальной и классовой розни.

Я уже много раз, и как мне кажется, доказательно показывал, что на пенсию в 13-14 тысяч в России прожить невозможно. Никак. Прокормиться месяц - с трудом, а прожить никак.

Пенсионерам приходится или подрабатывать, или сидеть на шее детей. Но любая легальная подработка лишает прибавки к пенсии, а тому, у кого дети сами не зарабатывают ничего или просто нет детей, прожить не получится.

Что делать? Стпатистика роста смертности пожилых людей в последний год показывает достойный выход.

Ну а после того, как рубль резко упал к основным валютам, а значит, цены в ближайший месяц вырастут пропорционально, показатель смертности пожилых россиян тоже пропорционально подрастет.

И вот тут - 8,6 процента. И пуховичок...

Кстати, повышение коснется только 4 миллионов граждан. Раньше пенсионеров у нас было побольше раз в десять...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик7989 написал 20.03.2022 11:15
чтобы карлик жил на такую пенсию?
только в после Гааги он будет жировать на европейскую тюремную пайку - даже не похудеет?
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Дарагая Пидарача!
физиономист написал 20.03.2022 10:59
А вы где такую классную фотку e6ла откопали?
Соблаговолите ссылочку! Коллекционирую. А вот такой нету.
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Re:
Truzadrottttt написал 20.03.2022 10:40
По самым скромным прогнозам представителей "экономического блока" правительства инфляция должна составить 20%. А индексация - 8,6. Росстат это, кажется, называет "отрицательный экономический рост".
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